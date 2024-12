Żabka odsłania kurtynę. 11 000. sklep w Polsce otwarty w wyjątkowej lokalizacji

Sieć sklepów Żabka osiągnęła kolejny kamień milowy, otwierając swoją 11 000. placówkę w Polsce. Nowy sklep, zlokalizowany w Warszawie przy ul. Moliera 8, w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Wielkiego, wpisuje się w tkankę i charakter miasta. To znaczący moment w historii sieci, która od ponad dwóch dekad wspiera rozwój przedsiębiorczości, tworząc stabilne fundamenty dla rozwoju tysięcy lokalnych biznesów. Żabka utrzymuje tempo ekspansji i zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami otwiera ponad 1000 sklepów rocznie.

Od 26 lat sieć z sukcesem rozwija się w sektorze convenience w Polsce, udostępniając klientom wygodne rozwiązania na wyciągnięcie ręki. Zainteresowanie współpracą z siecią utrzymuje się stale na wysokim poziomie – obecnie ponad 9000 franczyzobiorców prowadzi swoje punkty pod zielonym szyldem. Odzwierciedla to nie tylko chęć rozwoju przedsiębiorczości, ale stanowi dowód atrakcyjności i skuteczności modelu biznesowego Żabki. Żabka to dziś lider segmentu modern convenience, a także marka rozpoznawalna przez miliony klientów, która nieustannie dostosowuje swoje działania do zmieniających się potrzeb konsumentów i franczyzobiorców. Sieć dynamicznie rozwija się, otwierając ponad 1000 sklepów rocznie. Taka skala pozwala na konsekwentne rozszerzanie oferty, poszukiwanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, przekładających się na zwiększenie obrotów w sklepach franczyzobiorców.

– Żabka to więcej niż sklep. To sieć, która inwestuje w ludzi, lokalne społeczności i wpływa na rozwój polskiej gospodarki. Dzięki współpracy z franczyzobiorcami Grupa Żabka tworzy już 63 000 miejsc pracy. Nasze 11 000 sklepów to nie tylko symbol rozwoju, ale także dowód na to, że możemy łączyć sukces biznesowy z pozytywnym wpływem na otoczenie – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Przy wejściu klientów witali aktorzy z Teatru Lufcik na Korbę z Gliwic, wcieleni w role największych postaci ze świata teatru / autor: materiały prasowe Żabka

Unikatowa lokalizacja sklepu znajdującego się w sąsiedztwie Teatru Wielkiego w Warszawie sprawiła, że dzień otwarcia 11 000. placówki stał się prawdziwym przedstawieniem. Przy wejściu klientów witali aktorzy z Teatru Lufcik na Korbę z Gliwic, wcieleni w role największych postaci ze świata teatru, otwierając przy tym ogromną zieloną kurtynę odsłaniającą drzwi sklepu. Żabka mieści się w budynku, usytuowanym przy ul. Moliera 8, który od lat 60. XX w. zamieszkany był przez pracowników opery zlokalizowanej tuż obok. Natomiast nazwa ulicy nadana została na cześć wybitnego twórcy sztuk teatralnych i komediopisarza.

Dzień otwarcia 11 000. placówki stał się prawdziwym przedstawieniem / autor: materiały prasowe Żabka

Placówka wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale również nowoczesnym podejściem do obsługi klienta – została wyposażona w strefę konsumpcyjną, gdzie goście mogą odpocząć, delektując się aromatyczną kawą czy ciepłymi posiłkami i przez wysokie witryny spoglądać na sąsiadujący Teatr Narodowy. Ergonomiczne rozwiązania technologiczne, w tym kiosk do zamawiania produktów z oferty Żabka Café, oraz intuicyjny układ sklepu zapewniają szybkie i wygodne zakupy.

– Otwarcie tego sklepu to dla mnie szczególna chwila – mówi Jakub Kunecki, franczyzobiorca nowej placówki. – Żabka przy ul. Moliera 8, to nie tylko miejsce zakupów, ale też przestrzeń, w której klienci mogą na chwilę zwolnić i poczuć się komfortowo. Cieszę się, że mogę prowadzić sklep w tak prestiżowym miejscu, a jednocześnie jestem dumny, że mogę być częścią marki, która wspiera przedsiębiorców na każdym kroku.

Unikatowa lokalizacja sklepu nr 11.000 - znajduje się w sąsiedztwie Teatru Wielkiego w Warszawie

Dynamiczny rozwój Żabki, która od 1998 roku konsekwentnie rozwija swoją działalność i buduje lokalną przedsiębiorczość, to efekt wsparcia, jakie sieć oferuje swoim franczyzobiorcom. Ponad 9 000 przedsiębiorców, w tym blisko 900 w Warszawie, korzysta z innowacyjnego modelu biznesowego, który łączy niską barierę wejścia z kompleksowym wsparciem operacyjnym i technologicznym. Żabka dostarcza narzędzia, które pomagają skutecznie zarządzać placówkami i poprawiać ich efektywność, nie tylko w aglomeracjach takich jak Warszawa – najmniejszą miejscowością, w której funkcjonuje jeden ze sklepów sieci, jest Porażyn-Tartak, zamieszkiwany przez 100 osób.

Artykuł sponsorowany