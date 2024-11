Franczyzobiorcy Żabki nagrodzeni za niezwykłe inicjatywy

Podczas 23. Targów Franczyzy, które odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, po raz trzeci przyznano prestiżowe wyróżnienia w ramach konkursu „Top Franczyzobiorca”. W tegorocznej edycji nagrody otrzymali m.in. Michał Zimny oraz Anna Stencel. Franczyzobiorcy Żabki zdobyli wyróżnienia za swoje niesamowite inicjatywy, które miały prawdziwy wpływ na ich lokalne społeczności.

Targi Franczyzy to prawdziwe święto przedsiębiorczości, a w tym roku zgromadziły setki odwiedzających. Konkurs „Top Franczyzobiorca” miał na celu uhonorowanie osób, które w wyjątkowy sposób rozwijają i promują markę, dzieląc się swoją pasją i zaangażowaniem. Każdy z laureatów przyczynił się do budowania silnych więzi z klientami – zarówno offline, jak i online. Nagrody przyznawane są w kilku kategoriach, takich jak: „Mistrz sociali”, „Ambasador marki”, „Młody zdolny”, „Najlepszy od lat” oraz – w bieżącym roku – w kategorii specjalnej „Wsparcie i organizacja podczas powodzi”.

W kategorii „Mistrz sociali” nagrodę zdobył Michał Zimny za działania w mediach społecznościowych, które wzmocniły wizerunek marki Żabka. Michał wpadł na pomysł akcji, która poruszyła mieszkańców Łap – w całym mieście ukrył 140 małych serduszek, ręcznie wykonanych przez podopiecznych Klubu Seniora oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach. Mieszkańcy szukali serduszek, a potem dzielili się swoimi znaleziskami w social mediach. Akcja zyskała ogromne uznanie i zaangażowała całą społeczność. Projekt Michała uzyskał dofinansowanie z programu grantowego „Dobre Życie”, który Żabka uruchomiła by wspierać inicjatywy CSR swoich franczyzobiorców.

To dowód na to, jak nowoczesne technologie mogą pomagać franczyzobiorcom nie tylko w promowaniu biznesu, ale też w budowaniu relacji z klientami i tworzeniu wyjątkowej atmosfery.

Anna Stencel, franczyzobiorczyni Żabki z Wrocławia została uhonorowana w specjalnej kategorii „Wsparcie i organizacja podczas powodzi”. Jej zaangażowanie w organizowanie pomocy podczas trudnych warunków związanych z powodzią było nieocenione dla lokalnej społeczności. Anna Stencel wykazała się wyjątkowymi umiejętnościami zarządzania kryzysowego i solidarnością, co w istotny sposób przyczyniło się do wsparcia potrzebujących.

Mój sklep stał się lokalnym centrum koordynacji pomocy. Rozdzielaliśmy przychodzące do nas transporty jedzenia, wody, wydawaliśmy ciepłe posiłki, hot-dogi, kawę. Gdy otworzyłam sklep we wtorek rano, to zamknęłam dopiero w piątek wieczorem, gdy największe zagrożenie już minęło. Również mieszkańcy osiedla, gdzie znajduje się sklep, wspólnie z nami koordynowali wsparcie dla żołnierzy, strażaków i wolontariuszy – wspomina Anna Stencel, franczyzobiorczyni Żabki z Wrocławia.