Polacy wkurzeni na Tuska w sprawie cen paliw

Polski rząd nie robi wystarczająco dużo, by ograniczyć wzrost cen paliw — uważa tak ponad 50 proc. Polaków, którzy wypowiedzieli się w sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Zaledwie 9 proc. wyraziło zdecydowanie pozytywną opinię na ten temat – relacjonuje portal businessinsider.com.pl.

Polska jest jednym z tych państw Europy, gdzie ceny paliw wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy najbardziej, bo aż o 25 proc. w przypadku benzyny, a o 28 proc. w przypadku oleju napędowego. Gorzej było tylko w Finlandii, Czechach, Belgii i Danii. Jak wskazuje „DGP”, ustawia to nasz kraj na 12. pozycji pod względem skali wzrostu cen w UE, z wynikiem o 1,5 pkt. proc. wyższym niż średnia dla państw bloku.

Ponad połowa Polaków krytycznie o polityce rządu

Autorzy ankiety zadali Polakom pytanie: „Czy Pana/Pani zdaniem polski rząd robi wystarczająco dużo, aby ograniczyć wzrost cen paliw związany z wojną USA i Izraela z Iranem?” Najczęściej wybieraną (31,64 proc.) odpowiedzią była ta, że rząd zrobił zdecydowanie za mało. 22,58 proc. uznało, że starania polityków są „raczej” za małe, co daje łącznie ok. 54 proc. głosów negatywnie oceniających działania rządu.

Pozytywnie wysiłki rządu w celu ograniczenia wzrostów cen paliw oceniło 28 proc. ankietowanych (ale tylko 9 proc. „zdecydowanie” pozytywnie), a 18 proc. nie wyraziło opinii na ten temat. Tylko jedna grupa ankietowanych miała więcej pozytywnych ocen niż negatywnych — to mieszkańcy dużych miast powyżej 500 tys. mieszkańców

»» Więcej o ocenie polityki rządu w sprawie cen paliw czytaj na portalu businessinsider.com.pl w publikacji Polacy niezadowoleni z działań rządu w sprawie paliw. Jedna grupa jest wyjątkiem

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