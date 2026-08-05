Amerykanie "wystrzelali się" z inteligentnych pocisków?

Amerykańskie siły zbrojne zużyły podczas wojny z Iranem znaczną część swoich globalnych zapasów pocisków precyzyjnego rażenia – podała agencja Reuters, powołując się na źródła. Według nich wykorzystano „niemal wszystkie” pociski ATACMS i PrSM.

Wykorzystanie zapasów budzi obawy o gotowość amerykańskich sił zbrojnych do przyszłych konfliktów - podkreśliła agencja. Trzy osoby zaznajomione z tą sprawą wyraziły zaniepokojenie, że malejące zapasy pocisków mogą ograniczyć zdolność Stanów Zjednoczonych do odstraszania potencjalnych przeciwników, w tym Rosji i Chin. Czwarte źródło zaznaczyło jednak, że mimo intensywnego zużycia precyzyjnej amunicji USA są w stanie uzupełniać zapasy.

Milion dolarów za sztukę

Według dwóch źródeł wykorzystano „niemal wszystkie” pociski balistyczne ATACMS, o zasięgu do 300 km, i pociski Precision Strike Missile (PrSM). To bardziej zaawansowane i nowsze rakiety, które mają zastąpić ATACMS-y i mają o kilkaset km większy zasięg. Źródła odmówiły podania, ile uzbrojenia każdego typu pozostało w amerykańskich magazynach.

Te kosztujące ponad milion dolarów za sztukę pociski stanowią ważną część amerykańskiego arsenału. Są odpalane z wyrzutni mobilnych i pozwalają na prowadzenie precyzyjnych uderzeń ziemia-ziemia z bezpiecznej odległości.

Reuters przypomniał, że dostarczone Ukrainie pociski ATACMS odegrały istotną rolę w wojnie z Rosją, pozwalając ukraińskiej armii na atakowanie celów na terytorium tego kraju.

Trump będzie musiał ryzykować życiem lotników?

Znaczne uszczuplenie zapasów pocisków oznacza, że prezydent USA Donald Trump może być zmuszony częściej polegać na bardziej ryzykownych misjach z udziałem samolotów załogowych, jeśli zdecyduje się wznowić zakrojone na szeroką skalę ataki na Iran - zaznaczyła agencja.

Biały Dom, zapytany o dane dotyczące zapasów, opublikował oświadczenie Trumpa, w którym prezydent przekazał, że USA posiadają „znacznie więcej amunicji niż jakikolwiek inny kraj na świecie” oraz „znacznie więcej, niż potrzebują”.

„Nasze przedsiębiorstwa zbrojeniowe produkują obecnie więcej amunicji niż kiedykolwiek wcześniej, jednocześnie rozbudowując zakłady i zwiększając moce produkcyjne w rekordowym tempie” – oświadczył Trump.

Analitycy zgadzają się, że produkcja niektórych rodzajów uzbrojenia, w tym pocisków rakietowych i pocisków artyleryjskich, osiąga rekordowe poziomy. Ostrzegają jednak, że może ona okazać się niewystarczająca w przypadku długotrwałej wojny.

Kurczą się także zapasy broni defensywnej

Dwóch rozmówców Reutersa poinformowało, że dowódcy wojskowi od kilku tygodni ostrzegali prezydenta również o kurczących się zapasach uzbrojenia defensywnego, w tym rakiet przechwytujących do systemów Patriot, skutecznych przeciwko pociskom balistycznym.

Według raportu waszyngtońskiego think tanku CSIS zapasy pocisków PrSM były od początku niewielkie, ponieważ jest to stosunkowo nowy typ uzbrojenia. Jednocześnie armia USA zamówiła ich dużą liczbę na 2027 rok. Wojsko poinformowało również, że pociski ATACMS są stopniowo wycofywane ze służby, a ich produkcja ustępuje miejsca wytwarzaniu PrSM.

CSIS szacuje, że wojsko USA posiada mniej niż 1000 pocisków przechwytujących Patriot oraz mniej niż 250 pocisków przechwytujących THAAD. Ukraina boryka się z niedoborem pocisków Patriot, które pozostają jedyną bronią w jej arsenale zdolną do zestrzeliwania pocisków balistycznych. Według jednego ze źródeł Reutersa od początku wojny USA zużyły również nieco mniej niż połowę swoich światowych zapasów pocisków manewrujących Tomahawk.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

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