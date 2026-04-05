Trump brutalnie do Iranu: 7 kwietnia dniem „piekła”!

Wtorek będzie w Iranie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym – głosi wpis umieszczony w niedzielę na profilu Donalda Trumpa w serwisie Truth Social, w którym prezydent USA domaga się po raz kolejny otwarcia strategicznej cieśniny Ormuz i grozi oponentom, że „znajdą się w piekle”.

Wcześniej w poście opublikowanym w sobotę Trump zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie cieśniny Ormuz. Ten termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

„Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier… cieśninę, wy szaleni dranie, albo będzie żyli w piekle” – głosi niedzielny wpis Trumpa na Truth Social.

»» O akcji ratunkowej zestrzelonych lotników USA w Iranie czytaj tutaj:

By uratować zestrzelonego lotnika poświęcili cenny sprzęt

Amerykanie uratowali drugiego lotnika w Iranie

Iran też zapowiada eskalację wojny

Dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło z kolei, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło – podał w sobotę wieczorem Reuters. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że „iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie”.

Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 r. W piątek siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-15. Tego dnia Amerykanie, oprócz myśliwca F-15, stracili także szturmowiec A-10 Thunderbolt II (Warthog).

Jak podkreśla agencja Reutera, od początku konfliktu Donald Trump „wysyłał sprzeczne sygnały”, przechodząc od sugestii postępu dyplomatycznego do gróźb pod adresem Teheranu.

Trump: wierzę, iż do poniedziałku zawrzemy porozumienie z Iranem

Trump powiedział Fox News, że wcześniej w tym roku irański reżim zabił 45 tys. pokojowych protestujących. Jak dodał, w następstwie tych wydarzeń Amerykanie przesłali uczestnikom demonstracji broń za pośrednictwem Kurdów - przekazała Fox News.

Wysłaliśmy im dużo broni. Wysłaliśmy (broń) Kurdom - dodał. Podkreślił, że sądzi, iż Kurdowie zatrzymali ją.

Powiadomił, że Irańczycy, biorący udział w negocjacjach, są objęci amnestią. Przekazał też, że wierzy, iż zdoła osiągnąć porozumienie z Iranem do poniedziałku.

Jeśli nie zawrą szybko porozumienia, rozważam wysadzenie wszystkiego w powietrze i przejęcie ropy - oznajmił Trump.

Wcześniej w niedzielę Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz i zagroził Irańczykom, że „znajdą się w piekle".

Zapowiedział, że w poniedziałek o godz. 13 (19 w Polsce) przeprowadzi razem z przedstawicielami sił zbrojnych konferencję prasową w Gabinecie Owalnym.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP), sek

Albo otwarcie Cieśniny Ormuz, albo ropa po 200 dolarów

Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia NBP

Młodym mężczyznom nie wolno opuścić Niemiec. Będą mięsem armatnim?

»»Co ludzie mają z tego rządu? Drożyznę – oglądaj Wiadomości telewizji wPolsce24