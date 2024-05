Wojsko dostanie pociski JASSM-ER: zasięg 1000 km

Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał umowę zakupu w USA kilkuset pocisków powietrze-ziemia AGM 158 JASSM-ER o zasięgu ok. 1000 km. To największy dotąd zakup - podkreślał minister obrony.

To już kolejna umowa podpisana przez szefa MON, który przypomniał, że tydzień temu podpisał umowę o wartości 960 mln dolarów na dostarczenie czterech aerostatów rozpoznawczych, czyli balonów z podwieszonymi radarami, w ramach programu „Barbara”.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że z tej rodziny już w 2014 roku Polska kupiła 2018 takie rakiety.

Ale to jest największy zakup jak do tej pory. To będzie kilkaset rakiet, powietrze-ziemia o zasięgu około tysiąc kilometrów. To nie jest już rozwiązanie i to nie jest zakup o charakterze taktycznym, to jest zakup o charakterze strategicznym - podkreślał szef MON.