Upały spowalniają pociągi
Ze względu na wysokie temperatury na pięciu odcinkach tras kolejowych wprowadzono ograniczenia prędkości pociągów - przekazały w środę PKP PLK. W związku z pogodą zwiększono monitoring infrastruktury kolejowej, a także gotowość służb technicznych do ewentualnej reakcji.
Zarządca infrastruktury kolejowej przekazał PAP, że ograniczenia prędkości pociągów wprowadzono na odcinkach:
►Augustów – Szczepki,
►Brzustów – Dęba Opoczyńska,
►Sucha Beskidzka – Chabówka,
►Stryszów – Sucha Beskidzka,
► Radziszów – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona.
Zapewniono, że PKP PLK prowadzą całodobowy monitoring sieci kolejowej i na bieżąco analizują sytuację meteorologiczną w poszczególnych regionach kraju. W związku z upałami monitoring infrastruktury został wzmocniony, a służby techniczne utrzymywane są w podwyższonej gotowości. „Zwiększona została gotowość służb technicznych odpowiedzialnych za utrzymanie torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym” - poinformowano.
PKP PLK dodały, że dodatkowe kontrole prowadzone będą szczególnie na najbardziej obciążonych liniach kolejowych. „Na sieci kolejowej rozlokowane są 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy sieci trakcyjnej oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego” - podano.
W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla niemal całego kraju. Na południowym wschodzie termometry wskażą nawet 40 st. C. W 11 województwach obowiązują też alerty przed burzami.
PAP, sek
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