Producent pocisków Spike gotów współpracować przy kolejnych projektach

Poza produkcją pocisków przeciwpancernych Spike LR dla polskiego wojska krajowe zakłady mogłyby wytwarzać inne pociski z tej rodziny, a także systemy przenoszone przez samoloty - deklaruje izraelska firma Rafael, konstruktor pocisków Spike.

Polska Grupa Zbrojeniowa poinformowała, że trwają rozmowy o wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń z produkcji Spike LR przy wytwarzaniu kolejnych wersji pocisków, zależy ona jednak od wyboru, którego dokona wojsko.

Spike LR o maksymalnym zasięgu 4 km należą do podstawowego uzbrojenia przeciwpancernego Wojska Polskiego, które zamówiło je przed 20 laty. Są używane jako broń przenośna, można je wystrzeliwać z bezzałogowych wież transporterów Rosomak, mają też być uzbrojeniem bojowych wozów piechoty Borsuk.

Izraelczycy proponują współpracę przemysłową, gdyby Polska zdecydowała się na zakup także pocisków w wersjach o krótkim zasięgu (SR) i zasięgu zwiększonym - w przypadku tzw. systemów standoff - do 30-50 km.

„Jedną z głównych aktywności Rafaela w Polsce jest produkcja pocisków Spike w kooperacji z Mesko. Oczekujemy jej rozszerzenia na inne produkty, w tym nowsze generacje rodziny Spike” - powiedział Igal Helemski, regionalny dyrektor spółki Rafael.

„Dotychczas wprowadziliśmy w Polsce produkcję pocisków LR, chcielibyśmy wprowadzić LR-2 dla większości pojazdów lądowych, możliwa byłaby także produkcja amunicji krążącej Firefly dla wojsk specjalnych, pocisków Spike SR (o krótszym zasięgu), o zwiększonym zasięgu jako uzbrojenie śmigłowców, i - co najbardziej znaczące - Spike NLOS, dla pojazdów i śmigłowców jako broń o zdolnościach standoff” - dodał.

„Nasza współpraca z Mesko koncentruje się na Spike LR, jeśli kolejny system zostanie wybrany przez MON, rozszerzymy naszą współpracę i produkcje w Polsce” - zapewnił.

„Wiemy, jak transferować technologię do firm takich jak Mesko. Jeśli MON, PGZ i Mesko zdecydują, że chcą wprowadzać nowe rozwiązania, możemy niezwłocznie przekazać wiedzę, jak dostosować linię produkcyjną, co trzeba zmienić, by przekonfigurować ją ze starego LR do nowego” - dodał.