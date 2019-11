Twitter może wprowadzić możliwości składania odwołań

Według ekspertów zmniejszająca się luka podatkowa to także efekt intensywniejszych kontroli skarbowych prowadzonych wśród przedsiębiorców. Jednak to co niepokoi to fakt, że jednocześnie diametralnie rośnie liczba odwołań od decyzji urzędników skarbowych. W branży elektronicznej w III kwartale br. w porównaniu z ubiegłym rokiem było ich o niemal 100 proc. więcej (wzrost do 227).