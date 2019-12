Były izraelski szpieg zdradza: to zabójstwo, nie wypadek

Rosyjski oligarcha Dmitrij Obretecki, który pod koniec listopada zginął potrącony przez samochód podczas spaceru z psem koło domu pod Londynem, miał „ostre spory finansowe z wrogami”, ujawnił były szef ochrony innego nieżyjącego oligarchy, Borisa Bieriezowskiego

Prawie 500 udziałowców straciło pieniądze, gdy zbankrutowała należąca do Obreteckiego firma Stroi-City, która budowała luksusowy kompleks mieszkaniowy w jego rodzinnym mieście, Wołgogradzie - powiedział w poniedziałek dziennikowi „Times” Siergiej Migdal, były członek izraelskiego wywiadu, a w latach 2005-2010 szef ochrony Bieriezowskiego, głównego krytyka Władimira Putina.

Migdal nie przypuszcza, by śmierć Obreteckiego miała jakiekolwiek podłoże polityczne.

On nie był za bardzo zaangażowany w politykę i nie był na liście wrogów Putina. Bardziej określał się jako rosyjski patriota - powiedział. - W tym momencie to spekulacja, ale większość rosyjskich biznesmenów jest zabijana z powodu sporów biznesowych. On miał wrogów. Był zaangażowany w kilka ostrych sporów finansowych po upadku swojej firmy budowlanej - dodał.