Samowolki budowlane wkrótce będą legalne

Rząd zajmie się we wtorek projektem nowelizacji ustawy Prawo budowlane, która zakłada m.in. łatwiejszą legalizację starych samowoli budowlanych; dzięki temu zostaną one włączone do systemu kontroli okresowych, co zapewni ich bezpieczne użytkowanie.

W Polsce istnieje i jest użytkowanych szereg obiektów budowlanych samowolnie wybudowanych przed wieloma laty, co do których organy nadzoru budowlanego nie mają wiedzy, a tym samym nie mogły podjąć przewidzianych w Prawie budowlanym działań - czytamy w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Właściciele „zwykle nie podejmują próby legalizacji samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych z obawy przed wysokimi opłatami legalizacyjnymi”, a także obawiając się wydania przez organ nadzoru budowlanego decyzji o rozbiórce - przede wszystkim ze względu na ich niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - dodano

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, za który odpowiada Ministerstwo Rozwoju, zakłada m.in. poprawę bezpieczeństwa starych samowoli budowlanych. Chodzi o budowy zakończone co najmniej 20 lat temu. Według twórców proponowanych przepisów łatwiej będzie je zalegalizować, co ma pozwolić włączyć je w system kontroli okresowych zapewniających ich bezpieczne użytkowanie.

Zgodnie z projektowanymi przepisami na etapie składania wniosku o pozwolenia na budowę budujący będą mogli składać mniej dokumentów. Nowelizacja miałaby też wprowadzić kolejne zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Według ministerstwa rozwoju zmiany ułatwią i przyspieszą przygotowanie nowych inwestycji. „Będą sprzyjać przyłączaniu nowych inwestycji do sieci elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych” - wskazał resort.

W ustawie, jak poinformowało MR, zostaną też uregulowane kwestie automatów (biletomatów, wpłatomatów itp.).

SzSz (PAP)