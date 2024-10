Rząd znów weźmie pod lupę automaty paczkowe. Dziwne

Posłowie zapowiedzieli zwrócenie się do resortu rozwoju, by ten rozważył wprowadzenie obwarowań dotyczących lokalizacji automatów do odbierania i nadawania przesyłek. To efekt jednej z petycji złożonych do Sejmu, która dotyczy rzekomej uciążliwości takich maszyn dla otoczenia. Czyżby rządzący chcieli „opiłowywać” takie firmy, jak InPost czy Allegro?

Sprawą potencjalnych zmian w przepisach dotyczących maszyn paczkowych zainteresowali się dziennikarze „Dziennika Gazety Prawnej”. Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w odpowiedzi na zadane przez nich pytania, podkreśliło, że automaty paczkowe nie są budynkami, a więc „kwestia ich lokalizowania nie wchodzi w zakres regulacji prawa budowlanego”.

Będzie ponowna „pogłębiona analiza”

„Odnosząc się natomiast do (…) uwag dotyczących uciążliwości powodowanych przez paczkomaty, (…) informujemy, że po otrzymaniu dezyderatu z Komisji Petycji Sejmu RP, zagadnienie to zostanie ponownie poddane pogłębionej analizie” – podano w przesłanym gazecie stanowisku resortu.

Petycją w automaty

Jak wyjaśniono, wspomniany dezyderat to efekt petycji złożonej do Sejmu. Jej autorka twierdzi, że na własnej skórze przekonała się o uciążliwościach, jakie powoduje bliskość automatu postawionego tuż przy jej działce. Narzeka na parkujące przy nim samochody, zastawiony przez nie chodnik, trzaskanie drzwiczek w nocy czy ograniczenie prywatności związane z zainstalowanymi kamerami.

„Sytuacje szczególnie uzasadnione”. Czyli jakie?

Jak poinformował resort, ze strony kobiety, która jest autorką petycji, padła propozycja zmiany w przepisach ustawy – Prawo budowlane (DzU z 2024 r. poz. 725). Sprowadzają się one do wprowadzenia, w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, wymogu dokonania zgłoszenia lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę czy decyzji o warunkach zabudowy. W petycji nie sprecyzowano jednak która sytuacja miałaby być szczególnie uzasadniona, a która nie. Nie określono również podmiotu, który miałby to określać.

Powrót do stanu sprzed czterech lat

W ocenie Biura Analiz Sejmowych, taka zmiana prawa oznaczałaby powrót do sytuacji sprzed nowelizacji prawa budowalnego z 13 lutego 2020 roku. „Dziś, zgodnie z jego art. 29 ust. 2 pkt 28 budowa bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie, nie wymaga zgłoszenia oraz decyzji o pozwoleniu na budowę” – czytamy w stanowisku resortu.

