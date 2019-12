Kasa dla Polaków. Die Welt musi tłumaczyć Niemcom w czym jest problem

Polacy są przeciwni wejściu do strefy euro, donosi dziś Dziennik Gazeta Prawna. Zdają sobie sprawę, że wejście do eurolandu oznaczałoby poświęcenie 1/3 funduszy strukturalnych oraz wymagałoby solidarnego wsparcia w finansowaniu zagranicznych banków. Korzyścią wejścia do strefy miałoby być to, iż Polska mogłaby... łatwiej się zadłużać.