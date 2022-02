Morawiecki w „l’Opinion”: Putin rozgrywa europejskie słabości

Władimir Putin rozgrywa europejskie słabości i kryzysy z cyniczną precyzją. Potrzebujemy europejskiej jedności. Lista przywódców i liderów politycznych, którzy wybrali rosyjskie ruble i karierę w kremlowskich spółkach, przyprawia o ból głowy, pisze w piątek premier Mateusz Morawiecki w dzienniku „L’Opinion”.

Na temat Polski znalazły się również teksty szefa IPN Karola Nawrockiego, amerykańskiego pisarza Clarka Younga oraz historyka prof. Wojciecha Roszkowskiego.

Trzeci rok toczymy arcytrudną walkę z pandemią i kryzysem gospodarczym i dokładnie w tym momencie otrzymujemy dodatkowy cios od wschodniego sąsiada – zauważa premier Morawiecki.

Gazprom zwiększył w 2021 roku eksport gazu wysyłanego do Chin i Turcji. Tymczasem wyraźnie zmniejszył dostawy do Europy. Eksport do odbiorców europejskich był o 10 mld m3 mniejszy niż rok wcześniej i aż o 27 mld m3 mniejszy niż w 2019 r. To sztuczne pogłębianie kryzysu energetycznego jest szantażem, który ma wymusić uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Ceny za ten błąd nie płacą ci, którzy podpisywali się pod umową, ale zwykli Europejczycy – podkreśla w artykule szef polskiego rządu.