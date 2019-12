Putin odkrył karty przed Łukaszenką

To najmocniejsza wypowiedź Władimira Putina w ostatnim czasie” - ocenił analityk Arciom Szrajbman. Podczas konferencji prasowej w Moskwie prezydent Rosji uwarunkował obniżenie cen gazu dla Mińska od utworzenia organów ponadnarodowych w państwie związkowym.

To najmocniejsza co do formy i treści wypowiedź Władimira Putina w ciągu ostatniego roku - ocenił słowa rosyjskiego prezydenta na temat pogłębienia integracji Białorusi i Rosji Szrajbman w komentarzu na swoim profilu w sieci Telegram.

Putin nie żądał dotąd utworzenia organów ponadnarodowych. Mińsk zaś wielokrotnie mówił, że nie jest gotowy się na nie zgodzić - wskazał Szrajbman. To nie są po prostu twarde warunki, to warunki nie do zrealizowania bez rezygnacji z suwerenności gospodarczej Białorusi - dodał Szrajbman w rozmowie z PAP.