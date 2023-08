Morawiecki: Putin i Wagner zagrażają naszym granicom

Putin i Wagner zagrażają naszym granicom - powiedział premier Mateusz Morawiecki w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera”. Szef rządu mówił o zgodności stanowisk w sprawie idei Europy z premier Giorgią Meloni i zastrzegł, że w kwestii migrantów Polska chce sama podejmować decyzje.

„Nasza wizja jest jasna; więcej suwerenności, mniej europejskiego superpaństwa, równość traktowania wszystkich państw członkowskich, działający i skuteczny system migracyjny, odpowiedzialne zarządzanie finansowe i bezpieczna Europa” - oświadczył polski premier.

Zadeklarował: „Będziemy negocjować z każdym, kto podziela naszą wizję Europy”.

Podkreślił, że od ponad dwóch lat Polska jest atakowana na swojej wschodniej granicy z Białorusią”.

„To wspólny plan Rosji i Białorusi, które chcą zdestabilizować nie tylko nasz kraj, ale także całą UE. Cynicznie użyły migrantów, by zaatakować struktury bezpieczeństwa Polski i zerwać jedność między europejskimi sojusznikami” - stwierdził Morawiecki.

Dodał: „Tylko w tym roku zarejestrowaliśmy ponad 16 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. To zagrożenie dla naszego państwa. Zagwarantowanie bezpieczeństwa wschodniej granicy Polski, która faktycznie jest zewnętrzną granicą UE i NATO, to nasz priorytet”.

Mówiąc o grupie Wagnera zaznaczył: „Widzieliśmy w Afryce i na Ukrainie, do czego oni są zdolni”. Zauważył, że ostatnio ponad stu najemników przemieściło się w kierunku Przesmyku Suwalskiego.

„To może być pierwsza faza ataku hybrydowego przeciwko Polsce” - ocenił premier RP.

Wyjaśnił: „Bojownicy Wagnera stanowią zagrożenie, ponieważ mogą się przebrać za białoruską straż graniczną i pomagać nielegalnym migrantom wejść do naszego państwa. Mogą też szkolić migrantów, jak też prowokować i atakować polskie służby. Mogą próbować przekroczyć granicę, udając nielegalnych migrantów po to, by potem zdestabilizować nasz kraj”.