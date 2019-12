Jak uchronić dzieci przed pornografią?

Przed rządem stoi wielkie wyzwanie – jak dotąd bowiem w żadnym kraju nie udało się skutecznie wprowadzić ochrony osób małoletnich przed pornografią.

Pornografia jest niewątpliwie szkodliwa. Dowodzą tego liczne badania przeprowadzane przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Zwiększona agresja, skłonność do przemocy wobec partnera czy tzw. wiara w mit gwałtu – przekonanie, że gwałt w gruncie rzeczy sprawia przyjemność.

Warto także odnotować, że zmiany zachowań występują nie tylko u mężczyzn. Chociaż to płeć męska jest głównym odbiorcą pornografii, tak i podobne zmiany zachowań obserwowano także u kobiet uzależnionych od pornografii. Wykształcał się przy tym często także bardzo szkodliwe przekonanie, że niemożliwy jest gwałt na mężczyźnie. Przeszedł on niestety w dużej mierze do powszechnej świadomości społecznej, przez co mężczyźni rzadko przyznają się do bycia zgwałconym.

Szczególnie narażona na wykreowanie niezdrowych wzorców zachowań jest młodzież. Znane są przypadki gdy nawet dzieci w wieku szkolnym były uzależnione od pornografii. Wymagały one regularnych wizyt u psychiatry oraz ścisłego leczenia.

Nie można więc podważać faktu, że pornografia jest szkodliwa. Problematyczne jest jednak wprowadzenie samego zakazu pornografii dla osób niepełnoletnich. O tyle bowiem co idea i cel są słuszne, tak trudno znaleźć środki, by ten zakaz wprowadzić. Prosta informacja na stronie pornograficznej, że serwis jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia oczywiście nie zniechęca, a może wręcz przeciwnie. Nie istnieje jednak jak na razie skuteczna metoda weryfikacji wieku.

Jedną z metod jest wykorzystanie portali społecznościowych. Przykładowo w Rosji dostęp do strony pornograficznej przyznany jest dopiero po weryfikacji konta poprzez serwis VK (odpowiednik Facebook). Rozwiązanie takie jednak jest mocno kontrowersyjne. Portal VK znajduje się pod silną kontrolą centralnej władzy rosyjskiej, co oznacza możliwość ciągłej inwigilacji obywateli ze strony oligarchów.

Weryfikacja wieku przez Facebooka lub inny portal społecznościowy wiąże się przede wszystkim z dwoma problemami. Po pierwsze oznaczałoby to konieczność przekazania danych o odwiedzanych stronach w ręce zagranicznej korporacji. Po drugie zaś, sam Facebook nie stosuje przecież skutecznych metod weryfikacji, czy użytkownik rzeczywiście ma 18 lat. Nie sprawdziły się też metody weryfikacji przy pomocy karty kredytowej zaproponowane w Wielkiej Brytanii. Powód był podobny. Uznano, że taka metoda to naruszenie danych osobistych użytkownika. Banki w Wielkiej Brytanii nie cieszą się obecnie na tyle dobrą reputacją, by powierzać im informacje o tym, jakie strony odwiedzają Brytyjczycy. Podobnie w Wielkiej Brytanii nie sprawdził się pomysł sprzedaży kodów 16 cyfrowych, które miałyby być „przepustką” do stron pornograficznych. Miały być one do sprzedaży w sklepach i kioskach, ostatecznie jednak rząd brytyjski wycofał się z tego pomysłu. Całkowity zakaz pornografii również wzbudza wiele kontrowersji. Zakaz dystrybucji pornografii funkcjonuje między innymi na Ukrainie, Białorusi czy Rosji. Nie są to państwa kojarzące się z szerokimi swobodami obywatelskimi.

Problematyczny jest także fakt, że wiele blokad można z łatwością obejść. Stosowanie wtyczek VPN chociażby jest popularną metodą omijania blokad krajowych. Istotnym jest, że dzieci często lepiej znają się na technologii niż ich rodzice i z łatwością potrafią obejść różnego rodzaju blokady rodzicielskie.

Wydaje się na chwilę obecną, że nie istnieje możliwość wprowadzenia skutecznego zakazu pornografii dla osób niepełnoletnich. Kluczową rolę odgrywają tutaj rodzice i prowadzona przez nich edukacja dzieci. Uświadamianie ich o zagrożeniach wynikających z oglądania pornografii, szczere, otwarte rozmowy o seksualności są w dzisiejszym świecie jednymi z obowiązków odpowiedzialnego rodzica. Dzieci są bowiem jak nigdy narażone na kontakt z treścią, z którą nie powinny mieć nic wspólnego.