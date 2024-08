Dzieci mają być chronione! Chodzi o pornografię

W Ministerstwie Cyfryzacji eksperci pracują nad specjalną ustawą w sprawie ochrony dzieci przed pornografią w internecie - poinformował w Polskim Radiu 24 wiceminister cyfryzacji, Michał Gramatyka. Podkreślił, że konieczna jest skuteczna weryfikacja wieku.

„Jestem zwolennikiem wolności internetu, więc uważam, że osoba dorosła powinna mieć dostęp do wszystkiego, co sobie tylko zamarzy, pod warunkiem, że jest osobą dorosłą” - powiedział Gramatyka.

Jak weryfikować wiek?

Wskazał, że „ktoś musi weryfikować wiek użytkownika wchodzącego na takie portale (zawierające treści pornograficzne) i powinno to być zadanie dostawcy takich treści”.

Wiceszef resortu dodał także, że „w Ministerstwie Cyfryzacji udało się nam zgromadzić całe grono ekspertów, które pracuje nad specjalną ustawą w tej sprawie”. Zaznaczył, że ma nadzieję, iż w przyszłym roku ta ustawa zostanie uchwalona przez Sejm.

Zapytany czy wiek może być weryfikowany na podstawie skanu twarzy użytkownika, wyjaśnił, że taka metoda rejestruje dane biometryczne. „To jest o krok za daleko, dlatego, że to wkracza w naszą prywatność, nie każdy dorosły chce, żeby ktokolwiek wiedział, że on korzysta z takich treści”. Zaznaczył przy tym, że zdecydowanie większym dobrem jest kondycja psychiczna małoletnich.

Niszczący wpływ pornografii

„Pornografia ma niszczący wpływ na młode umysły i to nam też wychodzi z badań, w tym badań prowadzonych przez nas w ramach dużego projektu Nastolatki 3.0” - wskazał.

