Spędził 5 lat w łagrze. Teraz zeznaje o traumach

Ukraiński reżyser Ołeh Sencow opowiedział rosyjskiej niezależnej „Nowej Gaziecie” o torturach, stosowanych w kolonii karnej w mieście Łabytnangi na Dalekiej Północy Rosji, w której spędził pięć lat. Więźniowie są m.in. bici, zamykani w żelaznej klatce i rażeni elektrowstrząsami - relacjonował

Tu już od progu dają ci do zrozumienia, że znalazłeś się w czyśćcu, gdzie nie masz żadnych praw, nie ma komu i po co się żalić. Nowych więźniów, przywiezionych do kolonii, bije się tylko za to, że istnieją, to tak zwana „prijomka” (przyjęcie na stan), obowiązkowy proceder, praktycznie rytuał - przekazał gazecie Sencow.