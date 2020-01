W Australii zakaz smartfonów w szkołach. A w Polsce?

Uczniowie w Australii w publicznych szkołach od nowego roku szkolnego (2020/2021) mogą przeżyć prawdziwy szok – podaje portal highlab.pl. Nie będą bowiem mogli korzystać z telefonów i tabletów. Ma to przeciwdziałać uzależnieniu się uczniów od tych urządzeń i rozpraszaniu się na lekcjach. Czy w Polsce takie odgórne prawo miałoby szansę się przebić?

Autor artykułu Piotr Cichosz pisze, że „off and away all day” to nazwa programu, który będzie obowiązywał wszystkich uczniów szkół publicznych. Zakaz obejmuje także taki sprzęt jak: inteligentne zegarki, słuchawki, tablety i słuchawki, których nie będzie można używać na lekcji i podczas przerw.

Najpierw wykonano testy w pojedynczych placówkach, a następnie pomysł został rozszerzony na cały kraj. Niektóre szkoły już przyjęły tę politykę, a wyniki okazały się lepsze niż zakładano.

Wyjątkami będą uczniowie, których stan zdrowia wymaga szczególnej uwagi. Portal informuje, że premier Australii Zachodniej, Mark McGowan uważa, że program ten poprawi zdrowie i samopoczucie uczniów poprzez zachęcanie dzieci do nawiązywania prawdziwych kontaktów społecznych.

Dodał też, że jest to odpowiedzią na obawy rodziców i nauczycieli dotyczące presji jakie wywierają media społecznościowe na dzieci. Ten zakaz również rozwiąże problem przynoszenia problemów ze świata zewnętrznego do szkoły.

W szkołach, w których zostały wprowadzone ograniczenia zauważono już, że uczniowie częściej bezpośrednio ze sobą rozmawiają, a nie tylko poprzez wiadomości tekstowe. Są także bardziej skupione na pracy podczas zajęć. Ogólnie rzecz biorąc uczniowie są w lepszej kondycji psychicznej i fizycznej.

Podobny zakaz używania smartfonów, tabletów itp. wprowadzono już też we Francji i obejmuje on dzieci i uczniów w wieku od 3 do 15 lat, dotyczy więc przedszkoli, zerówek, szkół podstawowych i szkół średnich do X klasy. Francuskie licea mogą wprowadzać zakaz, ale nie muszą.

We Francji od roku 2010 obowiązuje ustawa zabraniająca używania smartfonów podczas lekcji, natomiast Inicjatywa zaostrzenia przepisów była ta spełnieniem obietnicy wyborczej prezydenta Emmanuela Macrona. W Polsce ustawowego zakazu nie ma, szkoły natomiast same regulują, z różnym skutkiem, przepisy w tym zakresie.

Oprac.gr