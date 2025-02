Zakaz UE "niebezpiecznych odmian" AI. Od jutra

Pierwsze przepisy unijnego Rozporządzenia o Sztucznej Inteligencji (AI Act) wejdą w życie 2 lutego - będzie to zakaz używania oraz wprowadzania na rynek szczególnie niebezpiecznych systemów AI, które spełniają kryteria praktyk zakazanych, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

„Od 2 lutego 2025 roku wchodzą w życie pierwsze przepisy Rozporządzenia o Sztucznej Inteligencji (AI Act), których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa obywateli i obywatelek oraz podniesienie kompetencji pracowników w zakresie systemów sztucznej inteligencji” - czytamy w komunikacie.

12 lipca 2024 r. opublikowano Rozporządzenie o sztucznej inteligencji (AI Act). Poszczególne elementy AI Act będą wprowadzane stopniowo.

„Już 2 lutego br. w całej UE zacznie obowiązywać zakaz używania oraz wprowadzania na rynek szczególnie niebezpiecznych systemów AI, które spełniają kryteria praktyk zakazanych. Niezastosowanie się do przepisów rozdziału II AI Act może wiązać się z wysokimi karami administracyjnymi, których maksymalne progi zostały ustalone na 35 mln euro lub 7 proc. całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku” - czytamy dalej.

Wytyczne dotyczące systemów AI uznanych za zakazane zostały opublikowane przez Komisję Europejską.

Bruksela narzuciła technologiczny zakaz odgórnie

„Tego dnia wejdzie w życie również obowiązek kompetencji w zakresie AI tzw. AI Literacy (art. 4 AI Akt). Obliguje on pracodawców (dostawcy oraz podmioty stosujące systemy AI) do podjęcia działań w kierunku zapewnienia pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie AI niezbędnych do wykonywania zadań. To istotny krok w kierunku zwiększenia świadomości związanych z AI w miejscu pracy” - napisano też w materiale.

Przepisy rozdziału I dot. przepisów ogólnych i rozdziału II dot. zakazanych praktyk rozporządzenia 2024/1689 obowiązują wprost i nie wymagają podjęcia działań legislacyjnych przez państwa członkowskie.

ISBnews, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Prezes EBC przestrzega przed skutkami ataków na NBP

Szokujący rachunek za klimat: 28 bilionów dolarów!

Wyłudzenia VAT? „Hulaj dusza, piekła nie ma”

»»Oto Polska Tuska! Luksusowe zamówienia prezesa państwowej spółki - obejrzyj na antenie telewizji wPolsce24