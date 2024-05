Google zrobi zamieszanie na polskim rynku

Amerykański gigant Google oficjalnie wchodzi nad Wisłę z własnymi urządzeniami i uruchamia sklep online – pisze „Rzeczpospolita”. Koncern chce stać się trzecim graczem w tej branży w naszym kraju. Jego celem są dwucyfrowe udziały w rynku.

„Jesteśmy firmą zajmującą się software’em, porządkującą informacje w sieci tak, by były przydatne dla użytkownika i robimy to od około 25 lat. Od pewnego czasu znacząco inwestujemy także w sztuczną inteligencję. Ale teraz w Polsce będzie się o nas mówiło również jako o firmie działającej w branży inteligentnych urządzeń. Hardware pozwala nam połączyć w wyjątkowy sposób software i AI” - powiedział „Rz” Michiel van Eldik, general manager Google Devices and Services odpowiedzialny m.in. za region Europy.

Gazeta zaznacza, że wraz ze startem sprzedaży w Polsce, Google rusza ze sprzedażą w Czechach.

„W Google Store zaoferuje nie tylko smartfony, ale też inne urządzenia na początek będą to słuchawki i akcesoria. Ale plan jest taki, by stopniowo powiększać rodzinę produktów Google’a w krajowej ofercie o smartwatche, tablety i inne akcesoria. Docelowo chcemy wprowadzić do Polski cały nasz ekosystem produktów” - zapowiada Michiel van Eldik.

„Rz”, powołując się na najnowsze badania firmy Canalys, wskazuje, że rynek smartfonów wychodzi ze spowolnienia. I kwartał tego roku przyniósł 10- proc. wzrosty sprzedaży na świecie. W Europie było to 6 proc.

PAP/bz

