Wielkie porozumienie dla esportu

ESL i DreamHack, należące do międzynarodowej grupy MTG, ogłosiły dziś trzyletnie strategiczne porozumienie z Blizzard Entertainment. Największa firma esportowa i wiodący organizator festiwali o charakterze lifestylowym stworzą nowy format ESL Pro Tour dla gier StarCraft® II i Warcraft® III: Reforged™, gdzie pula nagród wyniesie ponad 1,8 mln USD i ponad 200 000 USD za pierwszy sezon - czytamy w komunikacie.

W ramach nowego ESL Pro Tour StrarCraft II przewidziane są turnieje na przynajmniej czterech różnych kontynentach, zaś światowe finały odbędą się m.in. w trakcie BlizzCon® i Intel® Extreme Masters Katowice. Ponadto, ESL i DreamHack budują nową platformę do rozgrywek dla Warcraft III: Reforged, wprowadzając nowy turniej ESL Pro Tour Warcraft III: Reforged.

Po udanym debiucie ESL Pro Tour dla CS:GO w październiku 2019, ESL i DreamHack mają zaszczyt ogłosić drugą oraz trzecią grę, która zostanie włączona do globalnych rozgrywek, stworzonych z myślą o graczach, fanach i partnerach. Turniej ma na celu stworzenie kompletnej ścieżki dla aspirujących graczy, nowych wyzwań dla dotychczasowych fanów RTS-ów, przejrzystej struktury dla nowych fanów rozgrywek esportowych i realnych możliwości do efektywnej ekspozycji dla marek i partnerów medialnych.

Społeczność skupiona wokół gier strategicznych od Blizzard Entertainment od ponad 20 lat stanowi bardzo silną bazę fanów RTS-ów i to dzięki nim StarCraft i Warcraft wyrosły na najlepsze gry esportowe na świecie.

– Czujemy się wyróżnieni, że możemy tworzyć nową jakość dla fanów RTS-ów i możemy być odpowiedzialni za jedne z dwóch najbardziej prestiżowych tytułów esportowych wszechczasów – powiedział Sebastian Weishaar, CPO w ESL. – ESL i DreamHack są głęboko związane z grami Blizzarda i od lat budują ekosystem wokół nich. Włączenie StarCrafta II i Warcrafta III do narracji w ramach ESL Pro Tour jest naszym wkładem w rozwój społeczności i zapewni obu tytułom możliwość dynamicznego rozwoju i tworzenia historii esportu – dodaje Wieshaar.

– Jesteśmy zaszczyceni faktem, że Blizzard wybrał DreamHack i ESL, aby to one były kołem zamachowym dla rozwoju tych tytułów w świecie esportu – powiedział Marcus Limdmark. Co-CEO w DreamHack. – Wzmacnia to nasze marki jako czołowych organizatorów turniejów esportowych, którzy dysponują unikalną kombinacją wiedzy i bogatych doświadczeń oraz gwarantują największe dotarcie. To także niezwykła szansa na zaspokojenie potrzeb społeczności skupionych wokół gier StarCraft II i Warcraft III, odgrywających bardzo ważną rolę w rozwoju współczesnego esportu – wyjaśnia Limdark.

– Jesteśmy dumni, że StarCraft II i Warcraft III są domem dla najbardziej oddanych społeczności w historii esportu – komentuje J. Allen Brack, Prezes Blizzard Entertainment. – Zarówno ESL jak i DreamHack byli wieloletnimi partnerami dla naszych wiodących tytułów esportowych. Przy ich zaangażowaniu chcemy dać graczom,, twórcom treści i fanom stabilną platformę, dzięki której społeczność skupiona wokół naszych gier będzie mogła się rozwijać w nadchodzących latach – podsumowuje Brack.

– To duży krok naprzód dla StarCrafta II w kontekście esportu oraz dla Warcrafta III: Reforged, wokół którego tworzy się zupełnie nowa scena esportowa – powiedział Pete Vlastelica, Prezes i CEO w Activision Blizzard Esports. – Jesteśmy zdeterminowani, aby dostarczyć najlepszy poziom rozgrywek dla kibiców i graczy na całym świecie i cieszymy się, że rozszerzymy naszą współpracę z ESL i DreamHack w realizacji tego celu.

Rankingi i kwalifikacje dla ESL Pro Tour StarCraft II oparte są na sprawdzonym modelu istniejącego systemu WCS firmy Blizzard. Pierwszy sezon StarCraft II obejmuje łącznie siedem turniejów, w tym rozgrywki w ramach IEM Katowice 2020 i IEM Katowice 2021, dzięki czemu nowi zawodnicy będą mogli awansować do ścisłej czołówki. Dwa turnieje IEM oraz cztery turnieje spod szyldu DreamHack otworzą drogę do Masters Championship na Intel Extreme Masters Katowice 2021.

Zmagania esportowe w ramach Warcraft III: Reforged to jedno starcie w ramach zawodów ESL i trzy w ramach turniejów DreamHack. Punktem kulminacyjnym będą mistrzostwa w 2020 roku. Dodatkowo do dwóch turniejów ESL Pro Tours, cotygodniowe ESL Open Cups będą otwarte dla szerszego grona amatorów.

ESL/ Dreamhack/ as/