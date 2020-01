Dlaczego przestałyśmy być szwaczkami?

Ja pracę w zawodzie szwaczki zaczęłam tuż przed ukończeniem 18 lat. Jestem z listopada a do zakładu poszłam we wrześniu - mówi Bożena. Przepracowałam tam cztery miesiące, bo spaliła się sprężarka i prawie wszystkie nowe dziewczyny zwolnili. Później szyłam kurtki skórzane dla polskiego przedsiębiorcy. Było ciężko. Jeszcze później były garnitury, spodnie i tego typu rzeczy. I cały czas była nagonka: więcej, więcej, więcej! Wciąż mało! Za uszycie żakietu miałam 15 złotych. Później w sklepie kosztował 300. Kto na tym zarabiał? Na pewno nie my, szwaczki. Przede wszystkim te duże firmy. One cisnęły na właściciela, a on na nas. Mówił, że jak się spóźnimy, to będą kary. Więc poganiał. Niektórzy stosowali także wyzwiska. Niektórzy potrafili uderzyć.