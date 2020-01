Stacje benzynowe też zamknięte w niedzielę?

Państwowa Inspekcja Pracy chce zakazu handlu w niedziele dla sklepów posiadających status placówek pocztowych oraz tych, które sprzedają głównie alkohol i artykuły spożywcze, ale także papierosy - ustalił portal prawo.pl. Oznaczałoby to nie tylko zamknięcie sklepów mających status placówek handlowych, ale także stacji benzynowych.

PIP uważa, że należałoby wprowadzić zmiany w ustawie z 10 stycznia 2018 r., „tak aby typowe placówki handlowe, które korzystają z wyłączenia spod zakazu handlu z uwagi na posiadany status placówki pocztowej, czy sklepy sprzedające głównie alkohol i artykuły spożywcze, ale posiadające w swoim asortymencie także wyroby tytoniowe, nie mogły prowadzić handlu w dni objęte zakazem handlu.” Uwagi PIP przekazane zostały do resortu pracy.

Portal prawo.pl ustalił, że w 2019 r. inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 6 tys. kontroli dotyczących przestrzegania przepisów o ograniczeniu handlu. Rok wcześniej było ich ponad 11 tys. Według doniesień portalu w 2019 r. inspektorzy pracy zastosowali środki prawne (tj. wykryli nieprawidłowości) w 390 kontrolach. W 2018 r. zastosowano je w 994 kontrolach.

Według Państwowej Inspekcji Pracy, kontrole, które miały na celu sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy, wykazały, że sklepy wielkopowierzchniowe dostosowały się do założeń ustawy i nie prowadzą handlu w niedziele.

Cytowany przez portal prawo.pl Maciej Ptaszyński, dyrektor generalny Polskiej Izby Handlu wskazuje, że:

To najtwardsza forma zakazu, niż ktokolwiek kiedykolwiek postulował. Co ważniejsze, niezgodna z jedną z intencji ustawodawcy. Ponieważ stacje benzynowe także sprzedają papierosy i alkohol, co więcej zmiany proponowane przez PIP w obecnej formie zdaniem Ptaszyńskiego oznaczałyby całkowity zakaz handlu, także na stacjach benzynowych.