Ministerstwo Cyfryzacji będzie cenzurować porno

Minister Cyfryzacji Marek Zagórski przekonuje, że można się dogadać z dostawcami przeglądarek, aby te blokowały strony porno. Dodatkowo chce aby blokadę można było rozszerzać o inne kategorie stron.

Pracujemy nad tym projektem w Ministerstwie Cyfryzacji. Szukamy właściwych rozwiązań, aby sprawić, by proces blokowania stron pornograficznych był efektywny. (…) Da się to zrobić bez naruszania prywatności, tylko wymaga podejścia na kilku poziomach. Na przykład na poziomie przeglądarki. Można dogadać się z dostawcami, żeby zablokowali dostęp do niektórych treści. Odblokowałby je specjalny klucz - powiedział Zagórski w rozmowie dla RMF FM.

Minister dodaje, że na dopracowanie odpowiedniego rozwiązania potrzeba czasu i społecznej debata.

W żadnym kraju nie zajęto się tym kompleksowo. Jedynie w Wielkiej Brytanii znaleziono pewne rozwiązanie, które blokuje dostęp do treści. Chcemy, by było uniwersalne. Przeznaczone generalnie do usług i treści dla osób pełnoletnich. Przedyskutujemy to też społecznie, bo pojawia się argument o ograniczeniu wolności czy cenzurze. Chcemy to zrobić tak, by było to jasne, czytelne i bezpieczne. Wiemy w jakim kierunku pójść, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu, myślę że trzech miesięcy - stwierdził Zagórski.