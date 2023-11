Po co Polsce CPK? R. Mazurek w RMF wyjaśnia

Polska puszcza absolutnie na boku to, że może zarobić ciężką forsę, bo Donald Tusk woli jechać taksówką na lotnisko w Gdańsku niż budować CPK…” - powiedział dziennikarz RMF FM Robert Mazurek, kiedy gościł w swoim programie posła Polski 2050 Michała Gramatykę.

Opozycja krytycznie wyraża się na temat budowy CPK. Politycy z ugrupowań przygotowujących się do przejęcia władzy otwarcie deklarują konieczność rezygnacji z tego projektu.

Krytyka dotyczy różnych aspektów, począwszy od kwestii finansowych, poprzez zagadnienia środowiskowe, aż po efektywność samego przedsięwzięcia. Oczekuje się, że debata wokół tej inwestycji będzie jednym z kluczowych tematów w nadchodzącej kampanii wyborczej, a decyzja dotycząca dalszego losu Centralnego Portu Komunikacyjnego może wpłynąć na kształtowanie polityki transportowej kraju.

W „Porannej rozmowie” na antenie RMF FM Robert Mazurek pytał posła Polski 2050 Michała Gramatykę, czy po objęciu władzy w Polsce przez dotychczas opozycyjne ugrupowania projekt CPK będzie kontynuowany.

Dziennikarz postanowił przekonać swojego rozmówcę, dlaczego CPK jest Polsce potrzebny.

192 tys. ton - tyle wynosi przeładunek cargo w tej chwili w Polsce i to był rekordowy ubiegły rok. 192 tys. A wie pan, ile wynosi np. we Frankfurcie? 12 razy więcej, dodał.

Na taką sugestię prowadzący wskazał, że dotyczy to nie tylko wielkich ośrodków.

W Lipsku wynosi, proszę pana, 8 razy więcej. W marnym Lipsku, zapyziałym, enerdowskim Lipsku, 8 razy więcej niż w całej Polsce, wskazał Robert Mazurek.

Nie wiem, co by Angela Merkel powiedziała, gdyby pan powiedział „w marnym, zapyziałym Lipsku”, silił się na ironię Michał Gramatyka.

Panią Angelę Merkel serdecznie pozdrawiamy, jest to na pewno nasza wierna słuchaczka, ale akurat chwilowo mam to w trąbce, co myśli sobie o tym Angela Merkel. Jeżeli Polska puszcza absolutnie na boku to, że może zarobić ciężką forsę, bo Donald Tusk woli jechać taksówką na lotnisko w Gdańsku niż budować CPK…, odparł Mazurek.

Przewidywania są takie, że import przez to lotnisko wzrósłby trzynastokrotnie. Ponad 13 razy więcej wzrósłby eksport. Jeżeli wybudujemy CPK, to od razu w pierwszym roku będziemy mieli 115 mln więcej z cła, ale już w 2060 będzie to miliard. Natomiast najwięcej zarobimy na VAT, to są, proszę pana, 24 mld zł w pierwszym roku i ponad 100 więcej. To te pieniądze, których brakuje np. na budowę tanich mieszkań na wynajem, zwrócił uwagę dziennikarz.