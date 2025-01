Karol Nawrocki Człowiekiem Wolności tygodnika „Sieci” 2024

W najnowszym numerze „Sieci” wyjątkowy wywiad z dr Karolem Nawrockim, obywatelskim kandydatem na prezydenta RP, laureatem tytułu Człowiek Wolności tygodnika „Sieci”, który zapewnia: odwagi mi nie zabraknie, dam z siebie wszystko.

Odwagi mi nie zabraknie, dam z siebie wszystko

Dr Karol Nawrocki decyzją Czytelników i Kapituły nagrody został uhonorowany tytułem Człowiek Wolności tygodnika „Sieci” za 2024 r. Jacek i Michał Karnowscy w rozmowie kandydatem na prezydenta („Odwagi mi nie zabraknie, dam z siebie wszystko”) uzasadniają wybór faktem, że wśród argumentów, które przedstawiali głosujący w plebiscycie, wybijają się dwa. Po pierwsze – dorobek w Instytucie Pamięci Narodowej, nadanie tej instytucji nowego impetu i nieugięta obrona prawdy o polskiej historii oraz polskiej racji stanu. Po drugie, wola stanięcia do wyścigu prezydenckiego w czasie tak trudnym dla wolności. Jak sam zauważa Karol Nawrocki, to czas szczególnie trudny dla wolności mediów.

Widzimy próby cenzurowania słów i myśli, zdławienia wolności, za czym idą próby odebrania nam suwerenności. Wolni Polacy muszą się temu przeciwstawić, wszyscy potrzebujemy odwagi. Obiecuję, że nie zabraknie mi odwagi i determinacji. Liczę na to, że do naszej obywatelskiej akcji przyłączą się miliony Polaków. Bo w tych dniach zaczynamy coś więcej niż kampanię wyborczą – tworzymy wielki ruch, który ma obronić Polskę oraz marzenia Polaków o silnym państwie i dobrym życiu.

Nawrocki podkreśla, że stawka jest ogromna, ponieważ chodzi o powrót na drogę rozwoju, ambicji i niezależności narodowej oraz normalności.

– Te wybory rozstrzygną nie tylko bieżące sprawy polityczne, gospodarcze, społeczne, lecz także naszą przyszłość. Mądrzy Polacy wiedzą, że jeśli teraz się pomylimy, popełnimy błędy, to zapłacimy jeszcze większą cenę. Rozumiem zatem stawkę tej walki, czuję brzemię odpowiedzialności i zapewniam, że dam z siebie wszystko, by nie zawieść nadziei pokładanych we mnie przez Polaków – podkreśla obywatelski kandydat na prezydenta.

Rodzice przystopowali Nowacką

W artykule „Rodzice przystopowali Nowacką” Dorota Łosiewicz zauważa, że minister edukacji narodowej spuściła nieco z tonu w sprawie wprowadzenia do programu szkolnego nowego obowiązkowego przedmiotu – edukacja zdrowotna. Zapowiedziała, że w nowym roku szkolnym będzie to przedmiot nieobowiązkowy. „Później zrobimy ewaluację” – powiedziała na antenie RMF FM szefowa MEN. Minister dodała jednak, że po roku „o nowy przedmiot zostaną zapytani uczniowie i nauczyciele, a nie politycy”. „Być może wtedy zmienimy decyzję” – podkreśliła.

Wydaje się, że na częściową zamianę decyzji przede wszystkim mieli wpływ rodzice, którzy ostro wystąpili przeciw minister edukacji. Potwierdza to dr Marek Grabowski, prezes Fundacji Mamy i Taty. – Edukacja zdrowotna, jak stwierdziliśmy w petycji podpisanej przez ponad 8 tys. osób, zawiera treści ukierunkowane na seksualny hedonizm, promocję krzywdzenia i okaleczenia dzieci (tzw. zmiana płci będąca faktyczną kastracją dziecka) oraz zachęcanie do eksperymentowania seksualnego przez dzieci i młodzież. Jako członek Koalicji na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły podpisujemy się pod protestami rodziców i nauczycieli. 1 grudnia 2024 r. byliśmy formalnym organizatorem manifestacji „Tak dla edukacji, nie dla deprawacji!”. Warszawska manifestacja, na której były obecne dziesiątki tysięcy ludzi, uruchomiła lawinę podobnych wydarzeń w całym kraju: Kraków, Szczecin, Radom, wkrótce Olsztyn itd.

Era Trumpa

Nie ulega wątpliwości, iż druga prezydentura Donalda Trupa przyniesie wiele zmian. Nowy prezydent USA zdążył już to zapowiedzieć w wielu wystąpieniach w czasie kampanii. Jan Rokita w artykule „Era Trumpa” stwierdza, że dostrzegają to również potentaci cyfrowych technologii. Trump chętnie otacza się cyfrowymi geniuszami i żywi wiarę w dobroczynne skutki mającego miejsce cyfrowego przełomu. Wyraźnie odróżnia to nowego prezydenta USA od europejskich cyfrowych malkontentów, szukających z reguły złych stron i niebezpieczeństw związanych z postępem cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Najważniejsze w tym jest to, że w wizji Trumpa ów cyfrowy przełom ma służyć przede wszystkim potędze Ameryki i odbudowie jej dominacji nad światem.

Rokita podkreśla, że na drodze Trumpa do zbudowania wielkiej Ameryki stoją jedynie Chiny. To właśnie to mocarstwo chce technologicznie pokonać. W wizji Trumpa reszta świata nie ma już takiego znaczenia, jakie zwykła jej przypisywać tradycja amerykańskiej polityki. Ta reszta świata to w gruncie rzeczy albo narzędzia, które mogą posłużyć dziełu odbudowy (a w zasadzie budowy na nowo) amerykańskiego globalnego imperium, albo przeszkody, które należy izolować i karać, zmuszając do nieprzeszkadzania i uległości.

Wydaje się, że taką rolę przypisano również Staremu Kontynentowi. Straciła bowiem swoje znaczenie i… dziś ani Trump, ani jego potężny obóz polityczno-technologiczny nie znajduje w Europie niczego, co nadal miałoby z niej czynić pobratymca i politycznego wspólnika Ameryki. Rokita podkreśla, że w oczach nowego prezydenta Europa stała się… głównym siedliskiem lewicowej ideologii, którą obóz Trumpa uważa za zgubną dla Ameryki i całego Zachodu.

Inne ciekawe tematy

Polecamy także artykuły: Piotra Gursztyna „Blamaż, czyli raport gen. Stróżyka”, Stanisława Janeckiego „Wojna w rodzinie”, Konrada Kołodziejskiego „Mokre sny reżimu”, Macieja Walaszczyka „Patocelebryta i inni stypendyści minister kultury”, Dariusza Matuszaka „Pożar w piekle”, Grzegorza Górnego „Cyfrowa cenzura kontra wolność słowa”, Marka Budzisza „Ukrainę czeka »rewolucja wyborcza«”, Aleksandry Rybińskiej „Kampania przeciwko faktom”, Gorana Andrijanicia „Jak zatrzymać to szaleństwo”.

Ponadto w tygodniku także komentarze bieżących wydarzeń pióra Bronisława Wildsteina, Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Daniela Obajtka, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Samuela Pereiry, Andrzeja Rafała Potockiego, Ryszarda Czarneckiego, Katarzyny Zybertowicz.

