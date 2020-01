MF i KAS ostrzegają przed fałszywymi e-mailami

E-maile informujące o wszczęciu kontroli przez urząd skarbowy, które nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów są fałszywe - poinformował poniedziałkowym komunikacie resort finansów.

W informacji resort przestrzega przed otwieraniem linków lub załączników zamieszczonych w wiadomościach informujących o wszczęciu kontroli skarbowych w firmach, a także przed wysyłaniem odpowiedzi do nadawcy, ponieważ może to „spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem i a także przekazanie danych nieuprawnionym osobom”. Podkreślono, że fałszywe są wszystkie e-maile, które nie zostały wysłane z serwerów Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów.

W informacji przedstawiono też przykład takiego fałszywego e-maila (pisownia oryginalna):

Urzad Skarbowy doreczyl zawiadomienie o zamiarze wszczecia kontroli w dniu 19.01.2020r. Wobec braku mozliwosci nawiazania kontaktu telefonicznego w dniach 3-4.01.2020r. i nie zastania podatnika w jego siedzibie w dniu 2.01.2020r. w celu ustalenia terminu wszczecia kontroli. Urzad Skarbowy wyznacza termin wszczecia kontroli na 19.01.2020r. o godz. 9.00.

Jednoczesnie Urzad Skarbowy informuje, ze zgodnie z art. 92a ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz.74 z p?zn. zm.) w zwiazku art. 80 ust. 1 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r., Nr 155, poz. 1095 z p?zn. zm.) czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego upowaznionej. Oznacza to ze w wyzej wymienionym terminie jest Pani/Pan zobowiazana/y do obecnosci w siedzibie swojej Firmy i wsp?lpracy z inspektorem kontroli. Ponadto zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej jest Pani/Pan zobowiazany do pisemnego wskazania osoby upowaznionej do reprezentowania Pani/Pana w trakcie kontroli, w szczeg?lnosci w czasie Pani/Pana nieobecnosci. Jest Pani/Pan zobowiazana/y do przygotowania wszystkich potrzebnych dokument?w zwiazanych z prowadzona przez Pania/Pana Firma wymienionych w zalaczniku.

Zalacznik do pobrania

Nieobecnosc Pani/Pana moze zostac uznana za stan wyczerpujacy znamiona wykroczenia okreslonego w art. 98 ust. 1 pkt 3 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 11, poz. 74 z p.zn. zm.).”. Jak podkreśla MF taki e-mail to fałszywka.

Przed e-mailami podobnej treści przestrzega również na Twitterze Krajowa Administracja Skarbowa.

(PAP)SzSz