MF: e-PIT ma uwzględniać zmiany w rozliczeniu za rok 2022

Ministerstwo Finansów będzie dążyć do tego, by w przyszłorocznych rozliczeniach za rok 2022 usługa Twój e-PIT uwzględniała wszystkie wprowadzane zmiany, zapowiedziała wiceminister finansów i szefowa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) Magdalena Rzeczkowska. Obecnie resort przygotował usługę e-PIT do rozliczenia za rok 2021, z której będzie można korzystać od jutra

W tej chwili zamknęliśmy wymagania funkcjonalne dla usługi Twój e-PIT na rozliczenia tegoroczne czyli dotyczące roku 2021. Praca nad usługą Twój e-PIT i funkcjonalnościami do rozliczenia rocznego w roku 2023 za rok 2022 dopiero rozpoczniemy. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym na moment rozliczenia rocznego będziemy się starali, aby usługa Twój e-PIT wszelkie obowiązujące aktualnie regulacje prawne uwzględniała - powiedziała Rzeczkowska podczas konferencji prasowej

Podkreśliła, że Twój e-PIT to jedna z najpopularniejszych usług w administracji skarbowej, skierowana do osób, które rozliczają się na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz na formularzach PIT-28 oraz PIT-36 z włączeniem dochodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. W przypadku braku wysłania PIT-u, następuje automatyczna akceptacja zeznania PIT-37 i PIT-38.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS uwzględnione są dane podatnika, jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26. roku życia, a także numer KRS organizacji pożytku publicznego i kwota 1%, o ile zostało tak wskazane w poprzednim roku i ta konkretna organizacja pożytku publicznego nadal figuruje w wykazie organizacji pożytku publicznego - wskazała Rzeczkowska.

W tym roku po raz pierwszy z usługi będą mogli skorzystać małżonkowie, którzy roku 2021 prowadzili działalność gospodarczą na ryczałcie w podatku liniowym, ale nie osiągnęli przychodów, nie ponieśli kosztów i nie mieli rozliczeń z tego tytułu. Funkcje dotyczące historii płatności i statusu zwrotu nadpłaty będą od tego roku dostępne w e-Urzędzie Skarbowym.

Twój e-PIT dostępny jest także w języku angielskim.

Do e-Urzędu można zalogować się za pomocą: profilu zaufanego, e-dowodu, bankowości elektronicznej, aplikacji mObywatel, a także podając numer PESEL, NIP i dane podatkowe z dokumentów PIT.

Z danych przekazanych przez MF wynika, że w 2020 r. blisko połowa z 18,3 mln elektronicznych deklaracji została złożona przez Twój e-PIT. W 2021 r. elektronicznie zostało złożonych 19,6 mln PIT-ów, z czego ponad połowa, tj. 10 mln PIT-ów przez usługę Twój e-PIT, w tym 4,3 mln to automatycznie zaakceptowane zeznania PIT-37 i PIT-38. Przez ponad rok istnienia e-Urzędu Skarbowego zalogowano się do niego 52,9 mln razy.

ISBnews, mw