MR, NFOŚiGW oraz Orange dla czystego powietrza

Podczas towarzyszącego wizycie prezydenta Emanuela Macrona pierwszego Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości Ministerstwo Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Orange Polska podpisały deklarację o współpracy na rzecz czystego powietrza. Dzięki tej inicjatywie jeszcze w tym roku 100 szkół otrzyma systemy monitorowania jakości powietrza

Mając przekonanie, że „nic nie jest tak elementarne i tak niezbędne dla życia ludzkiego, jak powietrze, którym oddychamy” oraz że każdy ma prawo do czystego powietrza i informacji o jego aktualnym stanie i jakości, podpisujemy niniejsze porozumienie, jako potwierdzenie naszego stałego zaangażowania we współpracę na rzecz zielonej transformacji gospodarki w Polsce i na rzecz poprawy jakości powietrza, w szczególności poprzez wspieranie celów określonych w Programie „Czyste Powietrze” – czytamy w dokumencie.

Zgodnie z porozumieniem, w pierwszej, pilotażowej fazie projektu NFOŚiGW wspólnie z Orange Polska uruchomią systemy monitorowania jakości powietrza w stu placówkach na terenie całego kraju. Systemy będą oparte na otwartej platformie zarządzania inteligentnym miastem, którą dostarcza Orange. Docelowo projekt obejmie do 1000 szkół. Wsparcie edukacyjne zapewni Fundacja Orange, która włączy wątki związane z ochroną środowiska do swoich programów. Na początek trafią one do Pracowni Orange, działających w 100 miejscowościach. Równocześnie, operator od trzech lat doprowadza do szkół superszybki internet światłowodowy. Łącznie Orange podłączy do światłowodu ponad 7 tys. szkół.

Deklarację podpisano w obecności Bruno Le Maire, ministra gospodarki Francji oraz Elisabeth Borne, francuskiej minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnej. W trakcie Polsko-Francuskiego Forum Przemysłu Przyszłości Ministerstwo Rozwoju rozmawiano o tym, jakie wyzwania automatyzacja, cyfryzacja i globalizacja stawia europejskiemu przemysłowi oraz jak Polska i Francja mogą współpracować na rzecz wzmacniania innowacji i rozwoju.

