Blisko 2 mld zł na program "Ciepłe mieszkanie"

Ogłaszamy kolejny program „Ciepłe Mieszkanie”, na który przeznaczamy 1,75 mld zł - wskazała w czwartek w Radomiu minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Podkreśliła, że to kolejne działania na rzecz czystego powietrza.

Jak stwierdziła szefowa klimatu Anna Moskwa podczas czwartkowej konferencji prasowej w Radomiu, jakość powietrza w Polsce poprawia się.

W 2022 r. w porównaniu do roku 2021 r. ta jakość powietrza wzrosła. Jednocześnie mamy perfekcyjną jakość pomiarów powietrza, co zostało potwierdzone przez KE - zauważyła minister klimatu.

Jednocześnie ogłosiła kolejny program „Ciepłe Mieszkanie”, z budżetem 1,75 mld zł. Jak dodała, to kolejne działania na rzecz czystego powietrza w Polsce.

Program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do mieszkańców zabudowy wielorodzinnej; mogą oni wymienić m.in. przestarzałe, wysokoemisyjne, a tym samym nieekologiczne piece na kotły gazowe, kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła. Z pieniędzy NFOŚiGW można też lokal podłączyć do efektywnego zbiorczego źródła ciepła w budynku czy do sieci ciepłowniczej. Dofinansowywana jest również wymiana okien i drzwi, a także modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

