Huragan Ciara szaleje nad Europą

Dziesiątki odwołanych lotów, ograniczony ruch pociągów, ostrzeżenia przed podtopieniami, przełożone imprezy sportowe - to skutki przechodzącego przez Wyspy Brytyjskie sztormu Ciara. Wydane przez meteorologów alerty pogodowe będą obowiązywać co najmniej do północny w niedzielę. W niedzielę odwołano trzy loty z Lotniska Chopina w Warszawie do Londynu w związku z sytuacją pogodową w Wielkiej Brytanii

Ostrzeżenia drugiego stopnia związane z silnymi wiatrami wprowadzono na większości obszaru Anglii i w całej Walii, na pozostałych częściach Anglii oraz w całej Szkocji obowiązują alerty pierwszego stopnia. Meteorolodzy wydali także ok. 250 ostrzeżeń powodziowych, w tym jedno trzeciego, najwyższego stopnia, które oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Chodzi o niewielką miejscowość Pateley Brigde w hrabstwie North Yorkshire. Przechodząca przez nią rzeka Nidd ma po południu osiągnąć rekordowy poziom.

Wiatry na terenie całego kraju przekraczają prędkość 100 km/godz., a rekordowo silny, w miejscowości Aberdaron w północno-zachodniej Walii, osiągnął nawet 149 km/godz. W niektórych miejscach w północnej Anglii i północnej Walii poziom opadów przekroczył już 100 mm.

Informacje o szkodach wyrządzonych przez sztorm napływają niemal z każdej części Wielkiej Brytanii. W Hastings na południu Anglii ekipy ratunkowe szukają zaginionego surfera, w Londynie silny wiatr przewrócił dźwig na jeden z powstających budynków, w Blackpool w północno-zachodniej Anglii ekipy ratunkowe musiały wyciągać kierowcę z zanurzonego do połowy samochodu, w Perth w środkowej Szkocji trzy osoby zostały lekko ranne, gdy zawalił się kawałek dachu w pubie. Na niektórych obszarach Szkocji sztorm spowodował wstrzymanie dostaw energii elektrycznej.

Wielka Brytania: strażacy w Blackpool uratowali kierowce auta, które zalała nagle wezbrana woda / autor: PAP/. EPA/South Shore Fire

Huragan Ciara jest już nad Niemcami

Przewoźnicy kolejowi informują o powalonych drzewach na torach oraz o ograniczeniu liczby i prędkości pociągów, przy czym na niektórych trasach w ogóle wstrzymano ruch. Przewoźnicy zalecają pasażerom, by zrezygnowali z podróży, o ile nie jest to absolutnie niezbędne. Londyński dworzec Euston oraz dworzec Waverley w Edynburgu otwarte są tylko dla pasażerów wysiadających.

Holandia: na lotniskach zachodniej Europy, np. na Schipol odwołano wiele lotów / autor: PAP/EPA/OLAF KRAAK

Linie lotnicze British Airways oraz Virgin Atlantic odwołały łącznie kilkadziesiąt lotów z londyńskich lotnisk Heathrow, Gatwick i London City.

W niedzielę odwołano trzy loty z Lotniska Chopina do Londynu w związku z sytuacją pogodową w Wielkiej Brytanii - potwierdziły w niedzielę PAP służby prasowe stołecznego portu. Jak dodały, jeden lot został przeniesiony z niedzieli na poniedziałek.

Lotnisko wyjaśniło, że trzy niedzielne loty (rotacje z Warszawy do Londynu i z powrotem) odwołane zostały przez PLL LOT. Jeden start do stolicy Wielkiej Brytanii, który miał się odbyć w niedzielę, został przesunięty na poniedziałek (Wizz Air), o ile warunki pogodowe na to pozwolą.

Służby prasowe zapewniły, że w poniedziałek lotnisko powinno pracować zgodnie z rozkładem. Zastrzegły jednak, że „sytuacja jest dynamiczna”.

Wstrzymane lub bardzo ograniczone jest także kursowanie promów, zarówno tych przez Morze Irlandzkie, jak i przez kanał La Manche. Zaledwie drugi raz w historii zamknięto ruch na Humber Bridge w pobliżu Kingston upon Hull we wschodniej Anglii, który jest jednym z najdłuższych na świecie mostów wiszących.

Belgia: utrudniony ruch na autostradzie w okolicach Brukseli / autor: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Z powodu sztormu Ciara odwołano wiele wydarzeń sportowych, m.in. jeden z meczów piłkarskiej Premier League oraz kilka w niższych klasach rozgrywkowych, wyścigi konne, bieg uliczny w Londynie. W brytyjskiej stolicy zamknięto w niedzielę osiem parków, w tym najbardziej znane Hyde Park i Regent’s Park.

Również ze względu na bezpieczeństwo publiczne królowa Elżbieta II, przebywająca w rezydencji Sandringham w hrabstwie Norfolk, nie wzięła udziału w niedzielnej mszy w miejscowym kościele.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP), sek