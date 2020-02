Morawiecki na Facebook LIVE: "Robimy 8 razy więcej"

W rozmowie ze Stefanem Tompsonem i Patrickiem Neyem, miłośnikami Polski aktywnymi w mediach społecznościowych, premier Mateusz Morawiecki został m.in. pytany o największe kłamstwo na temat Polski, które przeczytał w prasie zagranicznej, o bezpieczeństwo Polski, o PFN i o polskie drogi

Premier wskazał jak wiele realnie robione jest przez obecną ekipę rządzącą w kwestii budowy dróg w Polsce.

W tym roku będzie wybudowanych 8 razy więcej, 700-800 proc. więcej tego, co robili nasi poprzednicy. To dzięki temu, że uszczelniliśmy podatki. Zmieniliśmy skutecznie system podatkowy i chcielibyśmy jeszcze więcej tych środków angażować np. w Wisłę, ale niestety nie wszystko od razu.

Rozmowa z premierem została przeprowadzona w Muzeum Katyńskim w 80. rocznicę pierwszych wywózek Polaków na Sybir. Internauci pytali premiera m.in. o największe kłamstwo na temat Polski, które przeczytał w prasie zagranicznej.

Pod koniec grudnia 2019 r. prezydent Rosji stwierdził m.in., że przyczyną II wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, lecz pakt monachijski z 1938 r. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych wobec Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. „niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał”.

W rozmowie transmitowanej w poniedziałek na Facebooku Morawiecki podkreślał, że początkowo przyjął wypowiedź Putina z niedowierzaniem. Później, kiedy te tak zwane nowe odkrycia się powtarzały, wiedziałem, że mam do czynienia z prastarą rosyjską metodą propagandy - powiedział.

Na pytanie o to, jaki jest - jego zdaniem - wizerunek Polski za granicą, odpowiedział, że na szczęście jest coraz lepszy. Zgrzytałem zębami w czasach III RP, kiedy czytałem o różnych bzdurach, przeinaczeniach, nieporozumieniach, nieścisłościach czy po prostu ignorancji. Ale myślę, że w ostatnich latach poczyniliśmy gigantyczny postęp, i to mnie niesamowicie cieszy - przyznał.

Premier Mateusz Morawiecki został m.in. zapytany, czy Polacy nie mówią za dużo o swojej bohaterskiej historii, a za mało o jej czarnych kartach.

W historii Polski jest dużo mniej zła niż w historii innych narodów i to jest po prostu fakt historyczny” - oświadczył Morawiecki. „To nie znaczy, że nie było okresów smutniejszych, ale one w mniejszym stopniu wiązały się ze zbrodniami i krwawymi podbojami czy czynieniem krzywdy innym - to oczywiście występowało, ale w dużo mniejszym natężeniu - natomiast zdarzała nam się i to nierzadko krótkowzroczność, głupota oraz brak wyciągania wniosków - tłumaczył premier.