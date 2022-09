Morawiecki: odradza się imperium o skłonnościach totalitarnych

Fakt, że doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę oznacza, że wiele państw zapomniało lekcję, jaka płynie z XX wieku – napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule „Aktualność historii II wojny światowej”, opublikowanym w piątkowym wydaniu węgierskiego dziennika „Magyar Nezmet”. I jak napisał polski premier „stoimy w obliczu odradzającego się imperium o skłonnościach totalitarnych”.

Premier przypomniał kilka podstawowych faktów na temat wybuchu drugiej wojny światowej, ponieważ „europejskie społeczeństwa są coraz mniej świadome genezy wydarzeń, które zadecydowały o kształcie współczesnej Europy”.

Hitler od samego początku sprawowania władzy w Niemczech nie ukrywał imperialnych ambicji. I krok po kroku te ambicje realizował, najpierw dokonując Anschlussu Austrii, następnie zajęcia Czechosłowacji. Każdy z tych kroków spotykał się z bierną postawą Europy, która łudziła się, że wojny uda się uniknąć, jeśli niemieckie apetyty zostaną zaspokojone – napisał Morawiecki.

Podkreślił ponadto, że choć Hitler kusił Polskę możliwością współpracy, to Warszawa konsekwentnie odrzucała propozycje płynące z Berlina. Dlatego 1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, a 17 września od wschodu zaatakowała Armia Czerwona. Dwa totalitaryzmy podzieliły polskie terytorium zgodnie z zapisami tajnego protokołu do paktu Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 roku.

Polska stała się pierwszą krwawą ofiarą wojny, a Hitler i Stalin mieli poczucie podwójnego zwycięstwa. Nie tylko wykorzystali przytłaczającą przewagę militarną do błyskawicznego tryumfu, ale też nie spotkali się z żadną konkretną reakcją ze strony państw Zachodu – przypomniał szef polskiego rządu.

Fakt, że powojenne Niemcy tak szybko zostały włączone z powrotem do wspólnoty międzynarodowej bez konieczności dogłębnego rozliczenia wojennych zbrodniarzy, otworzył furtkę do relatywizacji zła – dodaje.

Choć wiele europejskich krajów doświadczyło bolesnej okupacji w czasie drugiej wojny światowej, to przykład Polski jest nie do porównania: miliony Polaków i Żydów, którzy przez niemieckich okupantów byli traktowani jak podludzie, walczyło o przetrwanie każdego dnia – napisał premier.

To, co spotkało Polskę i to, co stało się na jej ziemiach w trakcie niemieckiej okupacji, to historia całkowitego wynaturzenia. To na terenie Polski Niemcy dokonywali najbardziej okrutnych zbrodni. To na terenie Polski zbudowali większą część infrastruktury, która posłużyła do jednej z najpotworniejszych zbrodni w dziejach – Holocaustu – podkreślił Morawiecki dodając, że Zachód nawet po misji Jana Karskiego, który przekazał informację o Zagładzie Żydów, „nie był gotowy na przyjęcie pełnej prawdy”.