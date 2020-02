PE upomina się o powiązanie budżetu z praworządnością

Parlament Europejski nie zgodzi się na zbyt mały budżet UE na kolejne siedem lat - grozili eurodeputowani w środę podczas debaty w Strasburgu przed przyszłotygodniowym szczytem w tej sprawie. Apelowali przy tym o powiązanie dostępu do funduszy z praworządnością.

Europosłowie nie kryli rozgoryczenia, że na sesję plenarną nie przyjechał szef Rady europejskiej Charles Michel, który odgrywa obecnie kluczową rolę w negocjacjach między państwami członkowskimi.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ostrzegała, że jeśli nowe wieloletnie ramy finansowe nie zostaną przyjęte na czas, to UE nie będzie w stanie sfinansować w przyszłym roku nowych priorytetów.

Słusznie, że są państwa, które bronią polityki spójności, a także takie, które bronią Wspólnej Polityki Rolnej - mówiła, dodając jednak, że takiego poświęcenia potrzeba też, jeśli chodzi o obronę nowych priorytetów UE.

W dniu, w którym uzgodnimy budżet, wszyscy nagle zwrócą się do PE, do KE i zapytają, a co z Horyzontem Europa, co z Erasmusem, co z funduszem na migrację, co z obronnością, cyfryzacją, co z infrastrukturą? Dlatego musimy zadbać o to, żeby te nowe priorytety były traktowane z uwagą, na którą zasługują - mówiła von der Leyen.