5 mld na walkę z rakiem!

Narodowa Strategia Onkologiczna przewiduje 5 mld zł na walkę z rakiem w najbliższych latach - mówił w niedzielę wiceszef KPRP Paweł Mucha. Przedstawiciele opozycji zarzucali rządzącym, że 2 mld zł mogło w tym roku trafić m.in. na wsparcie pacjentów onkologicznych, ale ma zostać przekazane TVP i PR.

Sejm opowiedział się w miniony czwartek przeciwko uchwale Senatu o odrzucenie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która zakłada rekompensatę w wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia. Wcześniej lider PO Borys Budka i kandydatka tej partii na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska apelowali do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, aby nie odrzucać uchwały Senatu, a zaoszczędzone w ten sposób 2 mld zł przeznaczyć na dofinansowanie służby zdrowia i walkę m.in. z chorobami nowotworowymi. Teraz nowela czeka na decyzję prezydenta.

Prezydencki minister Paweł Mucha był pytany w niedzielę w Polsat News, jak prezydent odniesie się do oczekiwania opozycji zawetowania przez niego nowelizacji ustawy o telewizji i radiofonii.

Mucha przekonywał, że „jeżeli chodzi o wydatki na służbę zdrowia to w ciągu ostatnich pięciu lat mamy przyrost rzędu ponad 30 mld zł”. „Z inicjatywy prezydenta RP przyjęta została Narodowa Strategia Onkologiczna, pierwszy narodowy cancer plan, który jest zgodny ze standardami amerykańskimi, najwyższymi; to są realne pieniądze 5 mld zł, które ma być wydatkowane w najbliższym czasie; (Ponadto) ponad 100 mld zł w budżecie na służbę zdrowia” - powiedział Mucha.

Wiceszef Kancelarii Prezydenta przywołał też tegoroczny raport Światowej Organizacji Zdrowia na temat raka, w którym znalazło się odniesienie do zainicjowanych przez prezydenta Dudę rozwiązań prawnych zabraniających korzystania z solariów przez osoby poniżej 18 r.ż.

W raporcie WHO z 2020 r., wskazano, że „istnieją przekonujące dowody na to, że narażenie na promieniowanie ultrafioletowe, w tym nadmierna ekspozycja na słońce lub każde sztuczne opalanie, zwiększa ryzyko wystąpienia w ciągu życia czerniaka”. Wskazano w nim, że w Stanach Zjednoczonych od 2012 r. 21 stanów uchwaliło przepisy zakazujące opalania się w pomieszczeniach osobom poniżej 18 roku życia. Przed wprowadzeniem takich przepisów 25 proc. uczennic liceum przyznało, że w poprzednim roku korzystało z solariów.

„W 2016 r. Eksperci z University of Texas MD Anderson Cancer Center nawiązali współpracę z interesariuszami w Polsce, w tym prezydentem Andrzejem Dudą. Wspólny przegląd danych z polskiego rejestru raka (2005-2015) wykazał prawie dwukrotne zwiększenie zachorowań na czerniaka u kobiet poniżej 45 roku życia. Po dialogu na temat negatywnych skutków opalania w solariach, potencjalnych korzyści zdrowotnych wynikających z ograniczenia dostępu do takich urządzeń i amerykańskich doświadczeń legislacyjnych, w 2017 r. Polska wprowadziła przepisy krajowe zabraniające opalania w pomieszczeniach osobom poniżej 18. roku życia” - czytamy w raporcie.

Przemysław Czarnek (PiS) przekonywał w Polsat News, że „w samym tylko województwie lubelskim na procedury i terapie onkologiczne na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w stosunku do 2015 r. w 2019 r. przeznaczono prawie 40 proc. więcej środków; z poziomu 270 mln zł do prawie 390 mln zł”.

Temat sytuacji szpitali i środków przekazywanych na onkologię pojawił się również w późniejszym programie „Kawa na ławę” w TVN24, w którym również uczestniczył Paweł Mucha.

Bartosz Arłukowicz, b. minister zdrowia w rządzie PO-PSL, obecnie europoseł i szef sztabu wyborczego kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej zwrócił uwagę, że w sobotę odwiedziła ona szpital w Ustrzykach Dolnych, gdzie - jak mówił Arłukowicz - rozmawiała ze zwalnianymi pielęgniarkami tego szpitala. „Tak naprawdę zestawienie tego kolorowego festiwalu konfetti i światełek z tym smutkiem tego szpitala w Ustrzykach Dolnych pokazuje to, że państwo skapitulowało. Wy skapitulowaliście, zostało wam tylko konfetti, tylko światełka i te pseudo patriotyczne pokrzykiwania” - mówił polityk nawiązując do sobotniej konwencji wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy.

„Z całą sympatią jeśli pan mówi o sytuacjach szpitali, to pytanie, czy mówi pan prawdę teraz, czy wtedy, kiedy na słynnym nagraniu mówił pan o tym, że trzeba w Małopolsce zlikwidować cztery szpitale. Pamiętam materiał TVN-u z roku 2015, który polegał na tym, że jedynym sukcesem pakietu onkologicznego jest to, że utrzymał się na stanowisku Bartosz Arłukowicz (minister zdrowia w rządzie PO-PSL - PAP)” - powiedział Paweł Mucha zwracając się do polityka PO.

Arłukowicz ripostował, że w Polsce na leki do chemioterapii wydaje się 750 mln zł dla wszystkich chorych na rakach. „A wy trzy razy więcej przekazujecie na propagandę telewizyjną dla TVP” - powiedział Arłukowicz.

„100 mld zł jest wydatkowanych na służbę zdrowia w tym budżecie” - podkreślił Mucha.

Krzysztof Hetman (PSL) stwierdził, że gdyby prezydent Duda był rzeczywiście zainteresowany tym, co się dzieje wokół onkologii, to spotkałby się na przykład szefem ludowców Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który - jak mówił - był pomysłodawcą projektu europejskiej strategii onkologicznej.

„(Prezydent Duda) wspólnie z najwybitniejszymi polskimi onkologami przyjął Narodową Strategię Onkologiczną, no bądźmy poważni” - odparł Mucha.

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka stwierdziła, że politycy Platformy w sposób cyniczny wykorzystują temat onkologii. „To jest czysty cynizm, bo w sytuacji, w której my dołożyliśmy w czasie naszych rządów 30 proc. więcej pieniędzy na ochronę zdrowia, 35 mld więcej, dzisiaj jest to kwota przekraczająca 100 mld. Gdy państwo kończyliście swoją władzę w 2015 r. było to 70 mld z hakiem” - mówiła.

„Za nami są kolejne programy onkologiczne, we Wrocławiu przed nami np. budowa nowego szpitala onkologicznego. Rządziliście w Polsce przez lata i niestety było to tylko na papierze i w rozmowach, my przechodzimy do czynów” - podkreśliła posłanka PiS zwracając się do Arłukowicza.

Na realizację strategii onkologicznej z budżetu państwa zaplanowano 250 mln zł w 2020 r., 450 mln zł rocznie w latach 2021-2023 oraz 500 mln zł rocznie w latach 2024-2030.

PAP/ as/