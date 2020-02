Morawiecki: Nowe propozycje budżetu lepsze od wcześniejszych

Nowe propozycje dotyczące budżetu UE są lepsze od wcześniejszych; z naszej perspektywy nie ma zgody na to, żeby jednocześnie dokonać rewolucji w strukturze budżetu UE i jego obniżenia - oświadczył premier Mateusz Morawiecki wchodząc na szczyt UE.

Morawiecki zaznaczył, ze rozpoczynające się w Brukseli negocjacje budżetowe są najtrudniejsze z dotychczasowych.

Są najtrudniejsze, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wychodzi z UE - a nawet już wyszła - i to oznacza, że będzie rocznie około 8-9 mld euro mniej. Kiedy to pomnożymy razy siedem, wiemy, że jest to duża luka w budżecie - powiedział.