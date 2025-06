Von der Leyen postawiła na swoim. Wilki na odstrzał!

Kraje członkowskie UE zgodziły się w czwartek na zmianę statusu ochrony wilków z gatunku „ściśle chronionego” na „chroniony”. O zmiany w prawie wnioskowała Komisja Europejska w reakcji na rosnącą populację wilków w UE. W praktyce umożliwi to odstrzał tych zwierząt.

W Europie żyje ponad 20 tys. wilków, a ich populacja w ostatnich latach niemal się podwoiła. Ta historia sukcesu w ochronie gatunku doprowadziła jednak w niektórych regionach do narastających konfliktów z rolnikami. Wilki coraz częściej zabijają zwierzęta gospodarskie (według szacunków KE 65,5 tys. rocznie), co skutkowało apelami rolników do władz o ograniczenie liczebności drapieżników.

Wilk był dotychczas gatunkiem ściśle chronionym w unijnym ustawodawstwie. Dzięki zmianie statusu jego ochrony w tzw. dyrektywie siedliskowej państwa członkowskie będą miały większą elastyczność w zarządzaniu populacją tych zwierząt. W praktyce oznacza to, że kraje będą mogły wydać decyzję o odstrzale, jeśli uznają, że istnieje taka potrzeba.

Jednocześnie państwa będą mogły nadal umieszczać wilka na liście gatunków ściśle chronionych w ustawodawstwie krajowym oraz stosować wobec nich bardziej rygorystyczne środki ochrony.

Znowelizowana dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE, czyli 24 czerwca. Państwa członkowskie będą miały 18 miesięcy na dostosowanie się do niej.

Z inicjatywą złagodzenia ochrony wilków po raz pierwszy wyszła KE. Media łączyły ten zamiar ze stratą, jaką poniosła osobiście szefowa KE Ursula von der Leyen - wilk zabił wcześniej jej kucyka Dolly na farmie w Niemczech.

Zgodnie z szacunkami KE z 2021 r., w UE najwięcej wilków żyje we Włoszech (około 3 tys. osobników), Rumunii (około 2,5-3 tys.), Bułgarii (około 2,7 tys.) i Polsce (około 1,9 tys.).

Ekolodzy alarmują, że populacja wilków w Europie nadal się nie odbudowała, a propozycja Brukseli była oparta na niepotwierdzonych danych. W grudniu 2023 r. przeciwko poluzowaniu ochrony wilków zaprotestowało 300 organizacji pozarządowych.

