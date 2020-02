Ambasador Chin w Polsce zapewnia: sytuacja pod kontrolą

Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformował, że w poniedziałek przyjął ambasadora Chin w Polsce Liu Guangyuana; jednym z głównych tematów rozmowy była epidemia koronawirusa. Ambasador poinformował, że Chinom udało się już ograniczyć dynamikę zakażeń - przekazał wiceminister

O spotkaniu wiceszef MSZ poinformował wieczorem we wpisie na Twitterze. Ambasador poinformował, że ChRL udało ograniczyć się już dynamikę zakażeń. MSZ RP stale monitoruje sytuację będąc w bieżącym kontakcie z partnerami zagranicznymi - napisał Przydacz.

Koronawirus, który wykryto w grudniu ub.r. w mieście Wuhan, stolicy prowincji Hubei w środkowych Chinach, może wywoływać groźne dla życia ostre zapalenie płuc.

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała w poniedziałek o 409 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Chinach i 150 zgonach, co podnosi bilans ofiar śmiertelnych do 2592 i liczbę zarejestrowanych zakażeń do 77 150 przypadków.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów - 8 w Iranie, 7 w Korei Płd., 3 w Japonii i 6 we Włoszech, 2 w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

W ostatnich dniach coraz więcej przypadków zachorowań stwierdzono we Włoszech - dotychczasowy bilans to sześć ofiar śmiertelnych i 229 osób zarażonych.

W poniedziałek odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem i szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim, a także odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i z wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi. Po spotkaniu szef rządu zapewnił, że wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa. Zaznaczył, że zostały podjęte wszystkie możliwe działania, by temu zapobiec.

