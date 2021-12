Min. zdrowia: Ponad 9,6 tys. nowych zakażeń, zmarło 29 osób

O 9 609 nowych zakażeniach koronawirusem poinformował w poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zmarło 29 osób z COVID-19.

Szef MZ przekazał w programie Wirtualnej Polski nowe dane epidemiczne.

Odnosząc się do ostatnich statystyk Niedzielski ocenił, że „znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji”.

Pytany o ewentualne nowe obostrzenia epidemiczne, szef resortu zdrowia zaznaczył, że rekomendacje zostały ostatnio wdrożone.

Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m. in. nowe limity osób w miejscach publicznych. W transporcie zbiorowym ma on wynosić 75 proc. obłożenia. Poza tym w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych limit został obniżony do 30 proc. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19.

PAP/kp