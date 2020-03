Ministerstwo Cyfryzacj: 20 minut z programowaniem

Za nami już pierwsze dni kwarantanny domowej. Rodzice dwoją się i troją wymyślając nowe pomysły na wspólne spędzanie czasu. W internecie pojawia się wiele inspiracji. Wśród nich warto zwrócić uwagę na te, które łączą w sobie naukę i zabawę oraz pozwalają odejść od komputera.

Ministerstwo Cyfryzacji zachęca, że to czas, aby zacząć przygodę z programowaniem… offline! I podpowiada - jak to zrobić.

Razem z Państwowym Instytutem Badawczym NASK rozpoczyna cykl „Dwadzieścia minut z programowaniem”, w którym co drugi dzień, od środy 18 marca), opublikuje jedną zabawę, w którą można zagrać rodzinnie.

Przygotowany został specjalny zestaw zadań, które uczą przez zabawę.

Programowanie dla każdego

Czas kwarantanny to czas wyzwań dla każdego z nas. My też przyłączamy się do apelu #zostanwdomu, ale chcemy Państwu w tym pomóc. Przygotowaliśmy więc propozycję pakietu zabaw, które mogą stać się początkiem świetnej przygody z programowaniem - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Zabawy, które proponujemy to nie tylko sposób na nudę, to też forma nauki przez zabawę i kolejna atrakcyjna propozycja na spędzenie czasu z bliskimi – dodaje szef MC.

Nauka programowania jest inwestycją w przyszłość dziecka, ale nie tylko w tę zawodową. Poznając świat kodowania uczymy się logicznego myślenia, pracy w grupie, rozwiązywania skomplikowanych problemów, a to kompetencje, które przydadzą się każdemu, niezależnie od tego jaką droga zawodową pójdzie.

Odłącz się i programuj

Propozycja MC to przede wszystkim propozycja wspólnego spędzania czasu. Co to znaczy? W ramach #zostanwdomu zachęca do spędzenia czasu z rodziną… offline. Do zabaw nie potrzeba komputera, tabletu ani smartfona.

W trzynastu proponowanych aktywnościach pokazujy jak w ciekawy, angażujący i pobudzający do rozwoju sposób działać z dzieckiem i wspierać go w odkrywaniu świata programowania, we własnym domu!

Co drugi dzień opublikowana będzie 1 zabawa zachęcają Was do przyłączenia się do nas. Powiedzcie o nas znajomym, niech cała Polska programuje razem.

Programowanie offline

Zabawy nie wymagają komputera, który tak bardzo kojarzy się z programowaniem. Nie będą też potrzebne żadne specjalne narzędzia, a jedynie to, co mamy pod ręką.

Głównie papier – biały lub kolorowy (ale przecież zawsze można go najpierw pokolorować razem), kredki, przydać się może też ulubiona książka.

Tutaj chodzi o czas.

Zadbajcie o kawałek przestrzeni i wyłączcie telefony. Stwórzcie przestrzeń, w której każdy będzie miał okazję spróbować wykonać zaproponowane przez nas zadania, dając sobie okazję na popełnianie błędów i akceptując styl pracy każdego z Was. To może być naprawdę dobra lekcja! - podaje MC

Zadania będą publikowane na stronie www.koduj.gov.pl i w mediach społecznościowych Ministerstwa Cyfryzacji.

opr gr