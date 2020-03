Zmiana terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT

Ministerstwo Finansów przesuwa termin stosowania nowej matrycy stawek podatku VAT. Zacznie ona obowiązywać od 1 lipca 2020 r. - poinformował resort w poniedziałek

Chcemy, by firmy nie musiały martwić się nowymi obowiązkami w tym trudnym dla nich czasie. Dlatego po decyzji o przesunięciu terminów związanych z nowym JKP VAT i Centralnym Rejestrem Beneficjentów Rzeczywistych, zdecydowaliśmy się też przełożyć w czasie stosowanie nowej matrycy VAT – mówi minister finansów Tadeusz Kościński w nadesłanym portalowi wGospodarce.pl komunikacie.

Ministerstwo przyznało, że zaktualizowanie danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenie odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących mogą być obecnie zbyt dużym obciążeniem.

Mogą powodować dodatkowe trudności dla dużej liczby podatników – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co oznacza przesunięcie terminu? Do 30 czerwca 2020 r. będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o VAT i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku. Do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). Wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

mw