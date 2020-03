Putin ogłasza tydzień wolny od pracy

Prezydent Rosji Władimir Putin obwieścił w środę, że głosowanie w sprawie poprawek do konstytucji, planowane na 22 kwietnia, zostaje odłożone na późniejszy termin.

Ogłosił także w kraju tydzień wolny od pracy od najbliższego weekendu do 5 kwietnia.

Zwracając się do obywateli z rezydencji w Nowo-Ogariewie pod Moskwą Putin powiedział, że „nadzwyczaj ważne jest teraz, by zapobiec ryzyku szybkiego rozprzestrzenienia się” epidemii koronawirusa. „Z tego względu ogłaszam następny tydzień wolnym od pracy, przy zachowaniu wynagrodzeń” - poinformował. Działać mają placówki medyczne, sklepy, apteki, transport i organy władzy wszystkich szczebli.

Długi weekend jest po to, aby zmniejszyć szybkość rozprzestrzeniania się choroby. Zwracam się do wszystkich obywateli: (…) nie myślcie: mnie to nie dotknie. To może dotknąć każdego. I wtedy to, co dziś dzieje się w wielu krajach zachodnich, (…) może wkrótce wydarzyć się u nas - podkreślił Putin.