Premier: podwyższenie kwoty wolnej musi poczekać

Premier Donald Tusk oświadczył w czwartek w Gliwicach, że rząd nie podniesie kwoty wolnej od podatku PIT, dopóki nie opracuje mechanizmu zabezpieczającego finansowo samorządy przed takim rozwiązaniem.

„Nie podejmiemy żadnej decyzji, także dotyczącej podniesienia kwoty wolnej do podatku, dopóki nie będzie pełnego zabezpieczenia finansowo samorządów” - oświadczył premier Donald Tusk na spotkaniu wyborczym w Gliwicach. Jak dodał, rząd nie podejmie żadnych decyzji, które osłabią kondycję finansową samorządów. „Moim zadaniem jest, żeby wyposażyć samorządy w większe kompetencje i w większe pieniądze, a nie w mniejsze” - stwierdził szef rządu.

„To jest jeden z powodów, dla których spełnienie jednej z obietnic, czyli podwyższenia kwoty wolnej od podatku nie jest takie proste” - dodał premier.

Zaznaczył, że rząd musi znaleźć mechanizmy, które dadzą wyrównanie samorządom.

Resort finansów: trwają prace

Jak w środę poinformowała wiceminister finansów Hanna Majszczyk na posiedzeniu sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, prace nad nowymi przepisami do ustawy o dochodach JST rozpoczęły się po przygotowaniu ustawy budżetowej na 2024 rok.

Jak podkreśliła, głównym celem nowych rozwiązań jest przywrócenie samodzielności i wzmocnienie finansów jednostek samorządu terytorialnego. Miałoby się to odbyć - jak wyjaśniła - w oparciu o dochody własne samorządów i odejść od zasady „nieprzewidywalności”, oczekiwania na doraźną interwencję ze strony budżetu państwa, aby pokryć jakieś braki. W proponowanym przez MF systemie finansowania JST - jak mówiła Majszczyk - dochody samorządów mają być uniezależnione od zmian przepisów, takich jak np. podatkowy Polski Ład, gdzie zmiany PIT bezpośrednio przełożyły się na uszczuplenie dochodów samorządów. Wiceminister poinformowała, że z samorządowcami odbyły się dwa spotkania na temat kierunków zmian w dotychczasowym prawie w ramach prekonsultacji. W drugiej połowie kwietnia planowane jest koleje spotkanie ze stroną samorządową. „Jeszcze w kwietniu przedstawimy je (założenia zmiany przepisów - PAP) w tych prekonsultacjach dla strony samorządowej. Natychmiast po uzgodnieniu tych kierunków i opracowaniu docelowego podejścia przedstawimy projekt ustawy. Naszą intencją jest też to, by nowe rozwiązania miały już zastosowanie do planowania na rok 2025” - powiedziała wiceminister.

