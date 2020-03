Jak zrobić bezpieczne zakupy: pacjent.gov.pl radzi

Zrezygnuj z zakupów, po które musisz pojechać komunikacją publiczną, płać bezdotykowo, zaplanuj zakupy tak, by wychodzić do sklepu jak najrzadziej - to niektóre z zaleceń, jak uniknąć zakażenia koronawirusem podczas zakupów, opublikowanych na stronie pacjent.gov.pl.

Na stronie przypomniano, że duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Dlatego robiąc zakupy, należy pamiętać o zachowaniu odstępu minimum 1-1,5 metra od innych osób, także pracowników sklepu, w tym kasjerów.

Ważne jest tez ograniczenie czasu, jaki spędzimy w sklepie, stąd pomocne może być zrobienie wcześniej listy zakupów. Zaleca się też, by do sklepu iść pieszo lub jechać własnym samochodem i zrezygnować z zakupów, po które trzeba pojechać komunikacją publiczną.

W sklepie staraj się unikać dotykania czegokolwiek bez potrzeby. W miejscach publicznych nie dotykaj okolic oczu, ust i nosa, a po powrocie do domu od razu umyj ręce. Warto mieć ze sobą swój koszyk czy swoją torbę na zakupy zamiast korzystać ze sklepowego koszyka czy wózka. Pamiętaj, że ludzie najczęściej dotykają w sklepach np. uchwytów szaf chłodniczych. Jeśli ich dotykasz, użyj płynu antybakteryjnego - napisano na stronie.

W wielu sklepach są dostępne jednorazowe rękawiczki. Nie zawsze jest to jednak dobre rozwiązanie, bo jeśli nie potrafi się ich odpowiednio zdjąć, można się zakazić tym, co na nich będzie.

Zdejmując rękawiczki, należy złapać jedną za brzeg i wywrócić ją wewnętrzną stroną na wierzch. Zdjętą rękawiczkę należy chwycić ręką w rękawiczce i identycznie zdjąć drugą. W ten sposób pierwsza rękawiczka znajdzie się wewnątrz drugiej. Zdjęte rękawiczki powinno się wyrzucić do zamkniętego kosza i dokładnie umyć ręce wodą z mydłem lub detergentem zawierającym minimum 60-procentowy alkohol.

Płacić najlepiej bezdotykowo.

Po powrocie do domu należy umyć warzywa i owoce, zdjąć folię i opakowania z jedzenia i je wyrzucić.

Na stronie zaznaczono, że żywność nie jest i nie może być źródłem zakażenia koronawirusem. Informuje o tym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, a potwierdzają nie tylko badania na SARS COV-2, ale i doświadczenia z wcześniejszymi infekcjami koronawirusami.

Przypomniano też, że gotowanie i pieczenie (60 st. C przez 30 min.) zabija wirusy na mięsie i innych produktach surowych.

Jak napisano, bezpieczne jest zamawianie jedzenia na wynos lub z dostawą do domu. Całkowicie bezpieczna jest również woda z kranu.

Strona pacjent.gov.pl jest wspólnym serwisem ministerstwa zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

