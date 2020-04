Polski prototyp sprawdzi skuteczność maseczek

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali prototyp urządzenia, które pozwoli określić, czy dana maseczka jest w stanie zatrzymać cząsteczki wielkości 100-110 nanometrów, co jest przybliżoną wielkością koronawirusa SARS-CoV-2 - poinformowała uczelnia.

Jednocześnie trwają też prace nad stworzeniem filtra mogącego stanowić wkładki do maseczek bawełnianych, które m.in. w ostatnich tygodniach wiele osób szyje w ramach akcji społecznych.

Wirus SARS-CoV-2 jest przenoszony drogą kropelkową, dlatego przed zarażeniem w często nieuniknionym, bezpośrednim kontakcie z innymi osobami chronią m.in. maseczki. Aby jednak były one skuteczne, muszą stanowić zabezpieczenie przed przedostawaniem się cząsteczek wirusa - podkreśla uczelnia w komunikacie.

Naukowcy z Politechniki Śląskiej opracowali więc prototyp urządzenia, które pozwoli „z grubsza” określić, czy dana maseczka jest w stanie zatrzymać cząsteczki wielkości 100-110 nanometrów (to przybliżona wielkość koronawirusa; nanometr to jedna milionowa milimetra). „Dążymy do wytworzenia urządzenia, które w sposób porównawczy przetestuje różne maski produkowane metodą chałupniczą lub przez producentów nieposiadających atestów. Chodzi o to, by móc określić, czy maska chroni w dużym stopniu, czy nie” - powiedział prof. Marek Łos z Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej.

Jak tłumaczą badacze, urządzenie pozwoli na testowanie zarówno za pomocą mikrocząsteczek fluorescencyjnych, jak i za pomocą inaktywowanych chemicznie wirusów. W tej kwestii śląscy naukowcy współpracują z prof. Krzysztof Pyrciem, wirusologiem z Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ.

Trwają też prace nad urządzeniem, które zamontowane będzie na fantomie. „Ta wersja pozwoli m.in. na rzeczywistą symulację wdechu, wydechu czy nawet kaszlu” - tłumaczył prof. Łos. Powstaje również prototyp urządzenia, które posłuży do sprawdzenia zdolności filtracji powietrza w maskach „domowej” produkcji.

Jednocześnie Politechnika Śląska (we współpracy z Instytutem Metali Nieżelaznych Sieci Badawczej Łukasiewicz) pracuje nad wytworzeniem filtrów z nanowłókien. „To materiał przypominający w wyglądzie i dotyku jedwab. Podczas procesu przetwórczego można modyfikować jego właściwości w bardzo szerokim zakresie” - wskazał prof. Łos.

Badacz dodał, że naukowcom zależy, by wytworzony filtr był stosunkowo tani (jak maseczka chirurgiczna), ale podobnie skuteczny jak maseczki N95 (dające około 95-procentową ochronę). „Stworzenie takiego filtra pozwoliłoby ukryć go w kieszonkach bawełnianych maseczek szytych przez wolontariuszy. Dzięki temu z prostej maski otrzymamy specjalistyczne zabezpieczenie, a dzięki wymiennym filtrom maseczki będą mogły dłużej służyć” - zaznaczył.

W ocenie badaczy nowe technologie wspomogą nie tylko pracę naukowców, ale także pracę osób zaangażowanych w szycie maseczek ochronnych w ramach akcji społecznych. W planach badacze mają również wyprodukowanie dodatkowych urządzeń sprawdzających maseczki, które mają zostać przekazane wraz z instrukcją obsługi Fundacji „Korona z głowy” - poinformowano.

Jak podała uczelnia, do powyższych badań Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej włączyły się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny Technologiczny, Chemiczny oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a także naukowcy z Instytutu Metali Nieżelaznych Sieci Badawczej Łukasiewicz, Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Politechnika Śląska, włączając się w działania na rzecz zwalczania skutków epidemii, pracuje nad różnymi formami środków ochronnych. Aby efektywnie wspomóc zaangażowanie naukowców, rektor prof. Arkadiusz Mężyk ogłosił konkurs projakościowy na dofinansowanie badań związanych ze zwalczaniem COVID-19. Rozwiązanie to ułatwi realizację badań już rozpoczętych i umożliwi poszukiwanie nowych, skutecznych rozwiązań w walce z pandemią koronawirusa.

W ostatnim czasie tamtejsi naukowcy m.in. udoskonalili wersje masek ochronnych dla personelu medycznego, łącząc maskę do nurkowania z filtrem hepa; opracowali metodę szybszej produkcji przyłbic, a także pracują nad koncepcją specjalnej bramy, pozwalającej ratownikom medycznym odkazić kombinezony ochronne, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem podczas ich ściągania.

PAP/kp