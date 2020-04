Uwaga: Ostrzeżenie przed domowymi testami na Covid-19

- Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak zaapelował w poniedziałek do społeczeństwa, aby nie kupować testów na COVID-19 do samodzielnego stosowania w warunkach domowych. Nie ulegajmy nieuczciwym ofertom - zaleca.

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach związanych m.in. z dopuszczaniem do obrotu produktów leczniczych, udostępnianiem na rynku i stosowaniem produktów biobójczych oraz wprowadzaniem do obrotu i używania wyrobów medycznych.

Wszystkie powiadomienia i zgłoszenia do Urzędu testów do wykrywania SARS-CoV-2 dotyczą testów laboratoryjnych! Apeluję o nieuleganie ofertom kupna testów wykrywających koronawirusa do samodzielnego stosowania w warunkach domowych” - napisał w piątek na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL).