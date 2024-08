GIS: Szybko przybywa zakażonych COVID-19! Padają rekordy

Zalecamy noszenie maseczek i wytężenie uwagi, jeśli chodzi o higienę rąk czy dezynfekcję powierzchni, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, grypy i RSV – powiedział Główny Inspektor Sanitarny, Paweł Grzesiowski. Podkreślił, że za mało się testujemy, lekceważymy wirusa, znów zaczynają zapełniać się szpitalne oddziały, są nawet pierwsze ofiary śmiertelne. GIS zapowiedział działania prewencyjne. Czy wrócą maski?

W Ministerstwie Zdrowia odbyło się dziś spotkanie dotyczące m.in. zachorowań na COVID-19. Oprócz szefa GIS wziął w nim udział konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych prof. Miłosz Parczewski oraz przedstawiciele Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny i Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych.

Główny Inspektor Sanitarny, dr Paweł Grzesiowski, poinformował PAP po naradzie, że w najbliższym czasie zostanie wydany wspólny komunikat dla urzędów i instytucji. „Potwierdzam, że narasta fala zachorowań. Trudno jest policzyć, ilu dokładnie jest chorych, ponieważ nie robimy już masowo testów, ale na pewno trend jest rosnący” – zaznaczył Grzesiowski.

Są już, niestety, pierwsze zgony

Główny Inspektor Sanitarny zaznaczył, że rośnie liczba pacjentów, którzy trafiają do szpitali. Podkreślił, że nie są to jednak osoby z aż tak ciężkim przebiegiem choroby, jak podczas ostatniej pandemii, jednak „chorzy z grup ryzyka w starszym wieku muszą liczyć się z tym, że (…) może być im niezbędna nawet tlenoterapia czy dłuższa hospitalizacja. Pojawiają się też pierwsze zgony, niestety. Dotyczą osób obciążonych innymi schorzeniami, więc musimy o tym zakomunikować, że fala już w tej chwili dotarła do Polski” – dodał Grzesiowski.

Powrót do szkół rozsieje wirusa

W opinii Głównego Inspektora Sanitarnego, szczyt zachorowań spodziewany jest w drugiej połowie października, czyli w momencie rozpoczęcia nauki w szkołach i na uczelniach. „W związku z tym musimy się liczyć z tym, że zachorowań będzie więcej wśród osób młodych” – powiedział dr Grzesiowski. I dodał: „Żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19, ale też grypy czy RSV, będziemy zalecać noszenie maseczek i podwyższoną czujność, jeśli chodzi o higienę rąk czy dezynfekcję powierzchni. Będziemy bardzo mocno namawiać do tego, żeby szerzej się testować. Osoby chore muszą być szybko diagnozowane i mieć (…) zaleconą domową izolację„.

13 sierpnia: rekord zakażeń – aż 820

W uwzględniającym dzień po dniu raporcie resortu zdrowia wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 widoczny jest od początku lipca, kiedy dziennie przybywało około 60 przypadków zakażenia. Pod koniec lipca było to już ponad 200 przypadków. W sierpniu liczby te się podwoiły – do ponad 400 dziennie. „13 sierpnia odnotowany został kolejny gwałtowny skok – 820 nowych zakażeń i w sumie 1189 wszystkich aktualnych przypadków zakażenia odnotowanych w systemie” – podał Główny Inspektor Sanitarny.

Zaznaczył jednocześnie, że przytoczone statystyki dotyczą wyłącznie testów zleconych w szpitalach i przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Nie ma rejestru, który gromadziłby wyniki testów kupowanych przez pacjentów w aptekach i przeprowadzanych przez nich na własną rękę.

