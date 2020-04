Do końca kwietnia chmurowe kursy Google za darmo

Google Cloud do końca kwietnia udostępnia za darmo kursy online w obszarze chmury, sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego na platformach Coursera, Pluralsight oraz Qwiklabs.

Oferta Google jest skierowana do każdego, kto chce wykorzystać wolny czas w domu do podniesienia swoich kompetencji, a także zdobycia całkiem nowych umiejętności w zakresie IT, najnowszych technologii czy big data. Wiedzę można przyswajać we własnym tempie, tworząc indywidualną listę najbardziej interesujących materiałów.

Do dyspozycji uczestników są:

kursy szkoleniowe - ponad 60 kursów na platformach Pluralsight oraz Coursera. Można znaleźć tam zarówno materiały dla początkujących, jak i średniozaawansowanych w tematach związanych z architekturą chmury, inżynierią danych i uczeniem maszynowym. Ukończenie tych kursów to świetny sposób na zdobycie nowych kompetencji w zakresie cloud engineering czy data engineering.

praktyczne laboratoria - platforma Qwiklabs oferuje szeroki katalog tematyczny, obejmujący m. in. uczenie maszynowe, kwestie bezpieczeństwa, rozwój infrastruktury, tworzenie aplikacji. Wiedzę można przyswajać w różny sposób (od półgodzinnych tutoriali po kilkudniowe kursy) na każdym poziomie: od początkującego do eksperta. Początkujący powinni szczególną uwagę zwrócić na Google Cloud Essentials - 7 praktycznych laboratoriów które pozwalają na kompleksowe zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami

interaktywne seminaria internetowe – webinaria Cloud Study Jams to praktyczna dawka wiedzy od inżynierów Google, a także możliwość zadawania im pytań. W programie seminariów znajdują się m. in. tematy związane z optymalizacją kosztów, tworzeniem infrastruktury oraz data science.

Kursy dostępne są w języku angielskim. Aby skorzystać z darmowego, 30-dniowego dostępu do kursów należy zarejestrować się do 30 kwietnia pod poniższym linkiem: https://inthecloud.withgoogle.com/training-discount/register.html

KG/Mat. Pras.